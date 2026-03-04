Getty Images
ريال مدريد يفكر في تعيين مدرب من الدوري الإيطالي ليحل محل ألفارو أربيلوا الذي يتعرض لانتقادات شديدة
ريال مدريد يضع عينه على أليجري وسط أزمة البرنابيو
وصلت فترة أربيلوا إلى أدنى مستوياتها مؤخرًا مع تدهور الأجواء خلال الهزيمة المفاجئة 1-0 على أرضه أمام خيتافي، مما ترك النادي متأخرًا بأربع نقاط عن برشلونة في سباق اللقب في الدوري الإسباني. يواجه المدافع السابق لريال مدريد صعوبات في الحفاظ على الانضباط والاتساق، مما دفع النادي إلى البحث عن مدرب أكثر خبرة. وفقًا لصحيفة كورييري ديلو سبورت، يدرس ريال مدريد بجدية التعاقد مع أليجري قبل موسم 2026-27. يرتبط المدرب المخضرم حاليًا بعقد مع سان سيرو حتى عام 2027، لكن إغراء العاصمة الإسبانية أثبت أنه صعب المقاومة بالنسبة للعديد من المدربين. ريال مدريد يائس لاستعادة هيمنته المحلية والقارية، ويعتقد أن نهج أليجري البراغماتي وسجله الحافل بالانتصارات يمكن أن يكون الترياق المثالي لضعف دفاعه الحالي وتقلب تكتيكاته في ظل النظام الحالي.
الضغط يتزايد على أربيلوا بعد صدمة خيتافي
خسارة خيتافي شابتها حالة من انعدام الانضباط، وبلغت ذروتها بحصول اللاعب الشاب الواعد فرانكو ماستانتونو على بطاقة حمراء مباشرة. كان أربيلوا محبطًا بشكل واضح بعد صافرة النهاية، حيث عانى في شرح سبب فشل فريقه في اختراق دفاع منخفض أو الحفاظ على رباطة جأشه في الدقائق الأخيرة من المباراة. مع تزايد قلق الجماهير، أصبحت قدرة المدرب على قيادة الفريق في مباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا موضع تساؤل.
لم يتردد أربيلوا في تقييمه بعد المباراة للمشاكل الانضباطية التي تعاني منها فريقه، قائلاً: "هذا أمر غير مقبول. ما حدث مع ماستانتونو لا يمكن أن يحدث. البطاقات الصفراء التي حصل عليها هويجسن وكاريراس هي جزء من اللعبة. لكننا سنفقد ثلاثة لاعبين مهمين للغاية في فيغو". كما تطرق إلى الصعوبات التكتيكية، مضيفاً: "كانت لدينا فرص أوضح من خيتافي. لم يحدث شيء لم نكن نعلم أنه سيحدث. صحيح أننا حصلنا على فرص للتسجيل، وصحيح أيضاً أننا نستطيع اللعب بشكل أفضل. لا يمكنني أن ألوم لاعبي فريقي على جهودهم. المسؤولية عن تحسين أدائنا تقع على عاتقي. إذا كان هناك من يتحمل مسؤولية الهزيمة، فهو أنا".
هل ستكون المرة الثالثة حظاً سعيداً لأليجري وريال مدريد؟
هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها أليجري بالوظيفة الأكثر شهرة في كرة القدم للأندية. للإيطالي تاريخ طويل مع بيريز، حيث كان على وشك الانضمام إلى النادي في مناسبتين سابقتين. في عامي 2019 و2021، كان أليجري يعتبر المرشح الرئيسي لتولي منصب المدير الفني في مدريد، وفقًا لتقرير كورييري ديلو سبورت. في الواقع، ترددت أنباء على نطاق واسع أنه توصل إلى اتفاق شفهي مع النادي في عام 2021 قبل أن يقوم بانقلاب دراماتيكي ويعود إلى يوفنتوس بعد اجتماع مع الرئيس آنذاك أندريا أنييلي. الآن، قد تتوافق النجوم أخيرًا للانتقال إلى الدوري الإسباني.
بينما لا يزال يورغن كلوب شخصًا مهمًا بالنسبة لبيريز، فإن الألماني مستقر حاليًا في منصبه كرئيس لكرة القدم العالمية في ريد بول، ولا يزال من غير المرجح أن يعود إلى مقاعد البدلاء في المستقبل القريب. هذا يجعل أليجري المرشح الأبرز إذا قرر ريال مدريد التعاقد مع أربيلوا. إن قدرة المدرب البالغ من العمر 58 عامًا على إدارة الشخصيات الكبيرة وتحقيق الانتصارات تحت ضغط هائل هي بالضبط ما يرغب فيه مجلس إدارة ريال مدريد، الذي يسعى إلى استقرار تشكيلة الفريق الأول على المدى الطويل.
أليجري يتحدث عن مستقبله في سان سيرو
على الرغم من الشائعات المتزايدة التي تربطه بمغادرة ميلان، أكد أليجري علنًا أن تركيزه لا يزال منصبًا بالكامل على مشروعه الحالي في سان سيرو. وفي تصريح له بعد ظهور تكهنات حول مستقبله مؤخرًا، أكد المدرب الإيطالي أنه لا توجد أي خلافات بينه وبين إدارة الروسونيري.
وفي معرض رده على الشائعات، قال أليجري: "هناك انسجام تام مع النادي فيما يتعلق بالشائعات التي ظهرت هذا الأسبوع. بالطبع، في أي نقاش، يمكن أن تكون هناك وجهات نظر مختلفة. من المهم أن يعمل الجميع من أجل مصلحة ميلان. أنا سعيد جدًا بعودتي إلى ميلان بعد 15 عامًا وبدء العمل مع مجموعة رائعة من اللاعبين. النادي يخطط ويبني مستقبل ميلان. للقيام بذلك، نحتاج إلى تحقيق النتيجة الأهم. في مارس، كنا في وضع جيد إلى حد ما. الآن علينا أن نرى ما إذا كنا جيدين بما يكفي للبقاء في هذا الوضع أو اتخاذ الخطوة الأخيرة. هناك انسجام بيني وبين النادي".
