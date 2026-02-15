سجل مبابي هدفي ريال مدريد في خسارته 4-2 في ملعب استادو دا لويز في الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا. سجل أندرياس شيلديروب هدفين قبل وبعد ركلة جزاء من فانجيليس بافليديس على وشك نهاية الشوط الأول، لكن لحظة المباراة الحاسمة جاءت في اللحظات الأخيرة من المباراة.

كان بنفيكا بحاجة إلى تسجيل الهدف الرابع لضمان مكانه في التصفيات، وفي الدقيقة 98، حصل على ركلة حرة في منطقة خطيرة. سجل الحارس أناتولي تروبين في النهاية هدفًا متأخرًا برأسه ليقود فريق جوزيه مورينيو إلى الدور التالي من دوري أبطال أوروبا على حساب مرسيليا، بينما أدى الفوز 4-2 إلى خروج ريال مدريد من المراكز الثمانية الأولى.

وسيستأنف الفريقان منافستهما في لشبونة مساء الثلاثاء قبل مباراة الإياب في إسبانيا الأسبوع المقبل.

استعد ريال مدريد لمباراة الثلاثاء بفوزه الساحق 4-1 على ريال سوسيداد مساء السبت، لكن مبابي لم يشارك في الفوز على أرضه، مما أثار تكهنات بأنه قد يغيب عن المباراة مع الفريق البرتغالي.

ومع ذلك، أصدر ريال مدريد تحديثًا بشأن مبابي، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 23 هدفًا، بعد أن سجل هدفين في الفوز 2-0 على فالنسيا نهاية الأسبوع الماضي.