ريال مدريد يخشى أن يغيب كيليان مبابي المصاب عن مباراة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي، كما اعترف المدير

في تصريحاته التي أعقبت القرعة مباشرة، لم يستطع بوتراغينيو إخفاء قلقه بشأن حالة المهاجم. غياب اللاعب الدولي الفرنسي سيشكل ضربة قوية لخطط ألفارو أربيلوا التكتيكية، نظراً لقدرته على حسم المباريات بالهجمات المرتدة. من الواضح أن إدارة ريال مدريد تأمل في تعافيه سريعاً، لكن عدم تحديد موعد لعودته يسبب قلقاً داخلياً كبيراً في سانتياغو برنابيو مع بدء العد التنازلي للمباراة الأولى.

خلال مقابلته بعد القرعة، كان بوتراغينيو صريحاً بشأن الوضع المتعلق بالمهاجم، قائلاً: "نأمل ألا يكون الأمر خطيراً، لأنه مهم جداً بالنسبة لنا. في الوقت الحالي، لا نعرف ما إذا كان سيكون متاحاً لمباراة مانشستر سيتي".