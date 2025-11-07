ريال مدريد يجهز مفاجأة ضخمة في جمعيته العمومية.. رقم تاريخي يقدمه فلورنتينو بيريز لجماهير الملكي

يستعد نادي ريال مدريد لتقديم وثيقة مالية ستعيد تعريف مفهوم القوة الاقتصادية في عالم الرياضة، حيث سيعرض النادي على جمعيته العمومية ميزانية هي الأضخم في تاريخه لموسم 2025-2026. تبلغ الأرقام المتوقعة 1.248 مليار يورو كإيرادات، وهو رقم قياسي لا يشمل حتى أرباح انتقالات اللاعبين.

هذا التحول المالي الهائل، الذي يأتي بعد موسم 2024-2025 الذي تجاوزت فيه الإيرادات 1.18 مليار يورو، يأتي مدفوعًا بشكل شبه كامل بالتشغيل التجاري للملعب التاريخي "سانتياجو برنابيو" في حلته الجديدة، ليثبت النادي أن الاستثمار الضخم في بنيته التحتية كان خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الهيمنة المالية والرياضية لسنوات قادمة.