ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة بإصابة كيليان مبابي، حيث تستمر مشاكل الركبة قبل مواجهة ريال سوسيداد

كان مبابي غائبًا بشكل ملحوظ عن مجموعة الفريق الأول، حيث أمضى يومين متتاليين بعيدًا عن زملائه، محصورًا في صالة الألعاب الرياضية بدلاً من المشاركة في التدريبات التكتيكية على العشب. وقد أثارت هذه الأخبار صدمة بين جماهير النادي، خاصة بالنظر إلى أهمية المباريات القادمة.

وفقًا لصحيفة Sport، يعاني المهاجم من ألم مستمر في ركبته اليسرى. في حين أن النادي لم يصدر بعد تقريرًا طبيًا رسميًا يوضح تفاصيل الإصابة أو التمزق، فإن عدم قدرته على التدريب قبل 48 ساعة فقط من المباراة يشير إلى أن الوضع يتم التعامل معه بقلق بالغ. بالنسبة للاعب يعتمد أداؤه بشكل كبير على الحركة السريعة والوتيرة العالية، فإن أي مشكلة في مفصل الركبة تقابل بطبيعة الحال بحذر شديد من قبل الطاقم الطبي. يواجه أربيلوا، الذي يسعى للحفاظ على الضغط في صدارة الترتيب، الآن صعوبة كبيرة في اختيار التشكيلة بينما يستعد لواحدة من أصعب المباريات على أرضه هذا الموسم.