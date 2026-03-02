ريال مدريد يتلقى ثلاث ضربات قاسية بعد حصول فرانكو ماستانتونو على بطاقة حمراء غريبة وإيقاف لاعبين آخرين بعد الهزيمة المكلفة أمام خيتافي

انتهت المباراة ضد خيتافي بهزيمة مدريد بفارق ضئيل 1-0، مما شكل ليلة محبطة للغاية في سانتياغو برنابيو. هذه الخسارة أبقت لوس بلانكوس عند 60 نقطة في الدوري الإسباني، متأخراً بأربع نقاط عن غريمه اللدود برشلونة. مع بقاء 12 جولة فقط في المسابقة، زادت هذه النكسة بشكل كبير من صعوبة مهمتهم في حسم لقب الدوري.

على الرغم من أهمية المباراة والنتيجة المخيبة للآمال، كانت الدقائق الأخيرة من المباراة هادئة بشكل مفاجئ. لكن هذا الهدوء غير المتوقع تلاشى في الدقيقة 95 خلال هجمة لخيتافي، عندما أثار قرار تحكيمي مثير للجدل كارثة تأديبية غير متوقعة ومكلفة.