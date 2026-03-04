بالإضافة إلى قضية ماستانتونو، سعى النادي أيضًا إلى تبرئة اسم أوريليان تشواميني بعد أن حصل لاعب الوسط الفرنسي على بطاقة صفراء خلال نفس المباراة. جادل النادي بأن اللاعب لعب الكرة أولاً بشكل واضح وأن التلامس اللاحق مع لاعب خيتافي كان مجرد نتيجة حتمية لطبيعة اللعبة البدنية. ومع ذلك، لم تتأثر اللجنة بالأدلة المصورة التي قدمها النادي العاصمي وقررت الإبقاء على البطاقة.

وذكر قرار لجنة الانضباط أن العقوبة لا تزال سارية، ولكن لحسن حظ لاعب موناكو السابق، فإن البطاقة الصفراء لا تؤدي إلى إيقاف فوري لأنها لا تؤدي إلى سلسلة من البطاقات. ومع ذلك، فإن رفض الاستئناف يضيف إلى أسبوع محبط لقيادة ريال مدريد، التي تشعر أن لاعبيها تعرضوا لاستهداف غير عادل خلال الديربي المحلي. يتحول التركيز الآن إلى كيفية تكيف الفريق مع الغيابات القسرية في خط الدفاع.