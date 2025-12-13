\
ريال مدريد يستقر على بديل تشابي ألونسو.. وفاتورة كبيرة للإقالة!
ريال مدريد يواجه المجهول
يعيش ريال مدريد موسماً متقلباً يمكن وصفه بـ "الرسم البياني المجنون"، حيث تأرجح الفريق بين أقصى درجات التألق والانهيار التام. بدأت ملامح الموسم الحقيقية تتشكل بعد الصدمة القاسية في الديربي والخسارة الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد (2-5)، وهي الهزيمة التي كانت بمثابة "جرس إنذار" أيقظ الفريق، لينتفض بعدها محققاً سلسلة انتصارات ذهبية شملت إسقاط (يوفنتوس بنتيجة 1-0) وحسم الكلاسيكو أمام برشلونة (2-1)، بالإضافة إلى اكتساح فالنسيا (4-0).
لكن، وبشكل مفاجئ، دخل "الملكي" في نفق مظلم، بدأ بالخسارة أمام ليفربول (1-0) ثم التعادل سلبيًا مع رايو فاييكانو؛ وكذلك مع إلتشي (2-2)، قبل الفوز بصعوبة أمام أولمبياكوس (3-4) في دوري الأبطال.
عاد ريال مدريد إلى الليجا، لكنه تعادل من جديد أمام جيرونا، قبل أن يفوز على أتلتيك بيلباو (0-3)، ويسقط في البرنابيو أمام سيلتا فيجو (0-2) ومانشستر سيتي (1-2) بدوري الأبطال، ما عقّد حسابات الفريق على مختلف الأصعدة، وبات الحديث "لا يتوقف" عن إمكانية إقالة تشابي ألونسو.
- AFP
تحديد بديل ألونسو في ريال مدريد
في تطور يعكس نفاد صبر الإدارة، اشتعلت بورصة الترشيحات في "البرنابيو" بحثاً عن طوق نجاة. يتصدر المشهد "رجل الطوارئ" زين الدين زيدان، رغم عقبة حلمه بقيادة فرنسا، بينما يظل يورجن كلوب "حلم بيريز" المقيد بمنصبه في "ريد بول". داخلياً، يحظى ألفارو أربيلوا بثقة الإدارة رغم حرج صداقته مع ألونسو، في حين يلوح سانتياجو سولاري كحل مؤقت جاهز، بينما تبقى حظوظ الأسطورة راؤول جونزاليس هي الأضعف لغياب الدعم الإداري الحقيقي.
وفجرت إذاعة "كادينا سير" مفاجأة بتأكيدها أن البديل بات جاهزاً، حيث استقرت الإدارة العليا للنادي رسمياً على تصعيد ألفارو أربيلوا (مدرب ريال مدريد كاستيا) لقيادة الدفة الفنية فوراً في حال صدور قرار الإقالة المحتمل غداً (حال عدم الفوز)، في محاولة لإنقاذ الموسم من الغرق التام.
إلا أن هذا "الطلاق الفني" لن يمر بسلام على خزائن النادي الملكي؛ إذ كشفت صحيفة "إل ديبايت" عن الفاتورة الباهظة لهذا القرار المصيري، مؤكدة أن إقالة ألونسو ستكلف النادي مبلغاً فلكياً يصل إجمالاً إلى 30 مليون يورو.
هذه التكلفة الضخمة تتوزع بين 15 مليون يورو كتعويضات مالية للمدرب الباسكي عن فسخ العقد الحالي، تضاف إلى 15 مليون يورو أخرى كانت قد سُددت مسبقاً لنادي باير ليفركوزن نظير كسر عقده والتعاقد معه. هكذا، يجد فلورنتينو بيريز نفسه محاصراً بين نار النتائج السيئة التي تستوجب التغيير وبين العبء الاقتصادي الثقيل لإنهاء حقبة ألونسو قبل أوانها.
موقف ريال مدريد هذا الموسم
يجد ريال مدريد نفسه محاصراً في زاوية ضيقة للغاية، حيث بات موقفه التنافسي "هشاً" في البطولتين الرئيسيتين بالتزامن. محلياً في الدوري الإسباني، تلاشت رفاهية الخطأ؛ فالفريق يقف في الوصافة (36 نقطة) متأخراً بـ 4 نقاط عن الغريم برشلونة، لكن الكابوس الحقيقي يكمن في ظهره، حيث يهدد فياريال (35 نقطة) بخطف المركز الثاني فعلياً حال فوزه في مباراته المؤجلة، بينما يتربص الجار أتلتيكو (34 نقطة) بأي تعثر جديد لتجاوز الملكي.
أما أوروبياً في دوري الأبطال، إذ يقف "الميرينجي" على الحافة تماماً في المركز السابع (12 نقطة)، وهو آخر المراكز المؤهلة بشكل مباشر إلى ثمن النهائي، لكنه يتساوي في الرصيد النقطي مع جيش من الملاحقين (إنتر، أتلتيكو، وليفربول). خسارته الأخيرة جمدت رصيده وجعلت فارق الأهداف (+6) هو "شعرة معاوية" التي تفصله عن السقوط للمركز التاسع ودخول دوامة "الملحق المعقد".
باختصار، أي تعثر قادم محلياً يعني تحديد حقيقي لحلم الليجا، وأي هفوة أوروبية ستعني فقدان ميزة التأهل المباشر، والدخول في دوامة الملحق، التي تزيد من إرهاق اللاعبين، في موسم معقد، وهو السيناريو الذي قد يكتب السطر الأخير في كتاب تشابي ألونسو مع الملكي.
- AFP
ماذا بعد لريال مدريد في الفترة المقبلة؟
ينتظر الفريق الآن جدول مزدحم ومحفوف بالمخاطر، حيث يتعين عليه إيقاف النزيف فوراً أمام ديبورتيفو ألافيس خارج الديار، قبل خوض اختبار الكأس، ثم مواجهة إشبيلية وريال بيتيس، في محاولة يائسة لاستعادة التوازن في الدوري الإسباني، قبل خوض السوبر الإسباني، وكذلك معارك الحسم الأوروبية ضد موناكو وبنفيكا.