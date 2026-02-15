Getty Images Sport
ريال مدريد "محظوظ" بوجود ترينت ألكسندر-أرنولد، حسبما صرح المدير الفني ألفارو أربيلوا بعد أن ساهم نجم ليفربول السابق في تحقيق انتصار فريقه
ترينت خاض أول مباراة له في الدوري هذا العام يوم السبت
شارك ألكسندر-أرنولد في مباراته السادسة فقط في الدوري هذا الموسم في الفوز 4-1 على ريال سوسيداد يوم السبت، حيث صعد الفريق الأبيض إلى صدارة الدوري الإسباني بعد تحقيقه فوزه الثامن على التوالي في الدوري. وحقق اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا تمريرته الحاسمة الثانية في الدوري هذا الموسم عندما مرر الكرة إلى غونزالو جارسيا في الدقيقة الخامسة من المباراة التي انتهت بفوز ساحق على أرضه.
عانى الظهير الأيمن من موسم متقطع مع ريال مدريد، وأدى قلة وقت اللعب وعدم الاستقرار إلى ارتباط ألكسندر أرنولد بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. في الواقع، يُنسب إلى مانشستر سيتي اهتمامه بألكسندر أرنولد، حيث يستعد السيتيزنز لإصلاح دفاعهم في الصيف، مع إعطاء الأولوية لظهير أيمن جديد لفريق بيب جوارديولا.
بعد تألقه في أول مباراة له في الدوري هذا العام، أشاد أربيلوا باللاعب السابق في ليفربول، مؤكداً أن العملاق الإسباني "محظوظ" لتمكنه من الاستعانة بألكسندر أرنولد.
ريال مدريد "محظوظ" بوجود لاعب مثل ترينت
في حديثه بعد فوز السبت على ريال سوسيداد، قال أربيلوا لقناة ريال مدريد التلفزيونية: "لن نكتشف أي شيء جديد عن ترينت. "كانت مفاجأة سارة أن نرى كيف يفهم اللعبة، وكيف يرى المساحات. هذه الأمور مهمة جدًا للمدرب، أن يكون لديه لاعبون يفهمون ما نريده".
"ليس فقط التمريرات التي تجعل الفريق يعمل، بل كل ما نريده منه".
اختير ألكسندر-أرنولد بدلاً من داني كارفاخال، الذي عاد هو الآخر إلى اللياقة البدنية في نفس الوقت الذي عاد فيه زميله، مما أدى إلى إعادة فيديريكو فالفيردي إلى خط الوسط. ثم حل الظهير الإسباني محل ترينت في النصف ساعة الأخيرة على أرضه، وأشاد أربيلوا بالظهير المبدع، مضيفًا: "من خلال العمل مع [ألكسندر-أرنولد]، يبدو لي أنه شخص ذكي للغاية، يفهم اللعبة جيدًا، ويدرك بسرعة ما نريده منه.
"إنه ليس الظهير النموذجي الذي يلعب دائمًا على الجانب، بل يمكنه أيضًا اللعب في الوسط. نريد أن يكون اللاعبون قادرين على تبادل المراكز. نحن محظوظون لوجود لاعب مثله".
كما أشاد مدرب ريال مدريد بفينيسيوس جونيور، الذي سجل هدفين ضد ريال سوسيداد بعد أن غاب عن الفوز 2-0 على فالنسيا بسبب الإيقاف، قائلاً: "أرى فينيسيوس رائعاً منذ شهر، وليس فقط في هذه المباراة. إنه يلعب بمستوى عالٍ جداً، ويغير مجرى المباراة. بالنسبة لي، هو لاعب يتجاوز الأرقام، وقادر على التأثير في المباريات".
أربيلوا يتحدث عن غياب مبابي
لم يشارك كيليان مبابي في الفوز على ريال سوسيداد، بعد ستة أيام فقط من لعبه 90 دقيقة كاملة في الفوز على فالنسيا، وهي المباراة التي سجل فيها المهاجم هدفه الثالث والعشرين في الدوري هذا الموسم.
لكن أربيلوا سارع إلى التخفيف من أي مخاوف بشأن اللاعب الفرنسي، الذي من المتوقع أن يبدأ المباراة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.
وقال أربيلوا: "يعاني مبابي من إصابة في الركبة اليسرى منذ فترة طويلة. إنه يبذل جهدًا كبيرًا في كل مرة يخرج فيها إلى الملعب. قررنا اليوم عدم المخاطرة، مع وضع مباراة الثلاثاء في الاعتبار".
ريال مدريد يواجه بنفيكا يوم الثلاثاء
يواجه ريال مدريد بنفيكا في تصفيات دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى كلا الفريقين إلى حجز مكان في دور الـ16 من المسابقة. وسيواجه الفائز في هذه المواجهة إما سبورتنج لشبونة أو مانشستر سيتي الشهر المقبل.
تُقام مباراة الذهاب في ملعب إستادو دا لوز مساء الثلاثاء، حيث يعود ريال مدريد إلى لشبونة للمرة الأولى منذ هدف أناتولي تروبين الرائع في الدقيقة 98 الشهر الماضي. ساهم هدف الحارس المتأخر في تأهل بنفيكا إلى مرحلة التصفيات على حساب مرسيليا، بينما أدى إلى خروج ريال مدريد من المراكز الثمانية الأولى في اللحظات الأخيرة.
