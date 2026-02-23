Getty Images Sport
ريال مدريد متهم بـ"قتل" نجم بقيمة 45 مليون يورو مع تلاشي أحلامه في كأس العالم
ماستانتونو يواجه بداية صعبة في مدريد
انضم ماستانتونو إلى ريال مدريد قادمًا من ريفر بليت بعد أن دفع النادي 45 مليون يورو مقابل انتقاله الصيف الماضي، وكانت التوقعات كبيرة. حتى الآن، لم يرق اللاعب إلى مستوى التوقعات، لا تحت قيادة تشابي ألونسو ولا ألفارو أربيلوا. لم يشارك صانع الألعاب الأرجنتيني في أي دقيقة من الدقائق الثلاث الأخيرة لريال مدريد في المباريات التنافسية. ويواجه اللاعب الآن انتقادات شديدة بسبب قلة مشاركاته على مستوى النادي، خاصة من وطنه الأرجنتين.
- AFP
قادة المنتخب الأرجنتيني يعربون عن قلقهم الشديد
تدق أجراس الإنذار بأعلى صوت داخل تشكيلة المنتخب الأرجنتيني. وفقًا للتقارير، يراقب مسؤولو المنتخب الأرجنتيني عن كثب نجمهم الصاعد، ويشكل قلة مشاركاته المفاجئة مصدر قلق كبير للطاقم الفني. مع اقتراب موعد المباراة النهائية ضد إسبانيا في مارس وكأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، يزداد قلق الاتحاد من أن يؤدي قلة المشاركة في المباريات التنافسية إلى فقدان ماستانتونو لمكانه في التشكيلة خلال عام حرج.
تقدم الإحصائيات حقيقة صارخة بالنسبة للاعب ريفر بليت السابق. كانت آخر مشاركة له لمدة تسع دقائق في الفوز 2-0 على فالنسيا في 8 فبراير، وهو تراجع كبير للاعب كان من المفترض أن يكون حجر الزاوية التالي في خط وسط ريال مدريد. هذا النقص في المشاركة بعيد كل البعد عن بدايته في إسبانيا، حيث بدا أنه يستقر جيدًا تحت إشراف تشابي ألونسو قبل أن تؤثر الإصابات عليه.
"هذا الفتى سينتهي به المطاف في فريق في أسفل الترتيب"
كان لاعب كرة القدم السابق نوربرتو ألونسو أكثر المنتقدين صراحةً، حيث أشار إلى أن بطل أوروبا الحالي يهدر الإمكانات الهائلة للاعب الوسط. وفي تقييم لاذع للوضع الحالي، قال ألونسو للصحافة: "إنهم يقتلونه. هل تعرفون لماذا؟ أعتقد أن هذا الفتى سينتهي به المطاف في فريق في مؤخرة الترتيب. بعد ذلك، ربما سيعود إلى ريال مدريد، ولكن أولاً يجب أن يُمنح الفرصة ليثبت أنه قادر على اللعب لريال مدريد".
فرصة ضائعة في فترة الانتقالات الشتوية
بعد مرور الوقت، أصبح الانتقال المؤقت من النادي في يناير يُنظر إليه الآن على أنه فرصة مهمة ضاعت. فقد تبين أن نابولي، بطل الدوري الإيطالي، قدم عرضًا ملموسًا لاستعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية. ومع ذلك، اختار ماستانتونو رفض الانتقال إلى إيطاليا لصالح الكفاح من أجل مكانه في البرنابيو - وهو قرار قد يندم عليه الآن وهو يشاهد من على مقاعد البدلاء بينما يكافح زملاؤه من أجل تحقيق نتائج على أرض الملعب.
الضغط الآن يقع بقوة على إدارة ريال مدريد لإيجاد حل يحمي استثماراتها الكبيرة. بالنسبة للاعب كان مؤخرًا لاعبًا أساسيًا في منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم ضد فنزويلا، فإن تحوله إلى مجرد متفرج على مستوى النادي هو وضع لا يمكن تحمله. ما لم يحدث تغيير جذري في وقت لعبه أو تغيير في النهج التكتيكي لأربيلوا، فإن ماستانتونو يواجه احتمالًا حقيقيًا بمشاهدة كأس العالم 2026 من على الأريكة بدلاً من الملعب.
- Getty Images Sport
تغيير أربيلوا التكتيكي يترك ماستانتونو في موقف حرج
يبدو أن التغييرات التكتيكية التي نفذها أربيلوا هي العامل الرئيسي وراء إقصاء ماستانتونو. فقد أدى قرار المدرب الأخير بالتحول إلى تشكيلة من أربعة لاعبين في خط الوسط إلى إقصاء اللاعب الأرجنتيني عن التشكيلة الأساسية دون قصد. في حين أن ماستانتونو كان قد أشاد سابقًا بالمدرب، قائلاً إنه يعزو الفضل إلى المدافع السابق في تحسن مستواه المبكر، فإن هذه العلاقة تخضع الآن لاختبار واقع البقاء على مقاعد البدلاء. ومن المتوقع أن تشتد المنافسة على المراكز، مما يزيد من تعقيد طريق المراهق للعودة إلى الفريق الأول.
يبدو المستقبل القريب أكثر قتامة بالنسبة للاعب الذي كلف 45 مليون يورو. من المتوقع أن يؤدي عودة رودريغو من الإصابة في الأسابيع المقبلة إلى دفع ماستانتونو إلى مزيد من التراجع في الترتيب. مع تفضيل أربيلوا للاعبين الأكثر خبرة أو ذوي الخصائص التكتيكية المحددة خلال فترة تراجع أداء ريال مدريد مؤخرًا، أصبحت فرص الظهير الشاب لإظهار قدراته نادرة بشكل متزايد، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل عما إذا كان تطوره قد توقف تمامًا في العاصمة الإسبانية.
