ريال مدريد ومانشستر سيتي | لا داعي لمراقبته يا روديجر.. فالعملاق هالاند "يتقزّم" في المباريات الكبرى!

ليلة سيئة للمهاجم النرويجي!

اختفى إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، تمامًا خلال مواجهة ريال مدريد، التي انتهت بالتعادل 3-3 على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقدم السيتي عن طريق برناردو سيلفا بضربة حرة مباشرة في الدقيقة الثانية، قبل أن يعود ريال مدريد بتسديدة من كامافينجا ارتطمت برون دياز واحتضنت الشباك (كهدف عكسي) في الدقيقة 12.

وبعد دقيقتين فقط، سجل رودريجو التقدم لريال مدريد، لينتهي الشوط الأول (2-1) لأصحاب الأرض.

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في الشوط الثاني، تواصلت الإثارة، وتعادل السيتي بتسديدة صاروخية عن طريق فودين في الدقيقة 66، قبل أن يتقدم الضيوف بتسديدة ثانية من جفارديول في الدقيقة 71، إلا أن الميرنجي تعادل بصاروخية من فالفيردي في الدقيقة 79.