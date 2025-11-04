Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
أحمد فرهود

الخسائر قد تصبح أكبر من الهزيمة! .. نجم ريال مدريد يتعرض للإصابة ضد ليفربول

ضربة جديدة لنادي ريال مدريد بعد الهزيمة ضد ليفربول..

زاد أحد نجوم العملاق الإسباني ريال مدريد، من متاعب الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد الخسارة أمام نادي ليفربول الإنجليزي، مساء أمس الثلاثاء.

ريال مدريد خسر (0-1) أمام ليفربول، على ملعب "أنفيلد" في إنجلترا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وسجل متوسط الميدان الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، هدف المباراة الوحيد لمصلحة ليفربول في شباك ريال مدريد، في الدقيقة 61.

  • فيديريكو فالفيردي يعلن تعرضه للإصابة في القمة ضد ليفربول

    وفي هذا السياق.. أعلن النجم الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، متوسط ميدان فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، تعرضه للإصابة في الدقائق الأخيرة من مواجهة نادي ليفربول، مساء أمس الثلاثاء.

    وخرج فالفيردي في الدقيقة 90 من عمر مواجهة ريال مدريد وليفربول؛ حيث أقحم المدير الفني الإسباني الشاب تشابي ألونسو النجم المغربي إبراهيم دياز، بدلًا منه.

    وقال فالفيردي في تصريحات لوسائل الإعلام بعد المباراة: "شعرتُ بألم في عضلة الفخذ اليمنى؛ لذلك طلبت استبدالي في الدقائق الأخيرة".

    وكشف النجم الأوروجوياني على أن أطباء نادي ريال مدريد، أخبروه بأن هذا الألم؛ يعود إلى الإرهاق الذي يُعاني منه، في الفترة الحالية.

    وأضاف فيديريكو فالفيردي: "سأخضع لفحوصاتٍ طبية غدًا أو بعد الغد؛ من أجل التأكُد من الأمر أكثر".

    • إعلان
  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRIDAFP

    فيديريكو فالفيردي يبرر خسارة ريال مدريد أمام نادي ليفربول

    وعلى جانب آخر.. برر النجم الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، متوسط ميدان فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، الهزيمة أمام العملاق الإنجليزي ليفربول، مساء أمس الثلاثاء.

    واعتبر فالفيردي أن خسارة ريال مدريد أمام ليفربول؛ جاءت بسبب ما اسماه انخفاض في "الروح القتالية".

    وعن ذلك يقول فالفيردي: "الهدف الذي سجلوه ضدنا كان نتيجةً لضعف في الروح القتالية.. نغادر ملعب (أنفيلد)، بهزيمة مؤلمة للغاية".

  • حديث فيديريكو فالفيردي عن لعبه في مركز "الظهير الأيمن"

    وأخيرًا.. تطرق النجم الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، متوسط ميدان فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ للحديث عن مركزه الجديد الذي أصبح يلعب فيه كثيرًا، في عهد المدير الفني الإسباني الشاب تشابي ألونسو.

    هذا المركز هو الظهير الأيمن، والذي لعب فيه فالفيردي كثيرًا؛ بسبب إصابة الثنائي ترنت ألكساندر أرنولد وداني كارباخال.

    وأكد فالفيردي أنه يحاول استغلال الفرصة والاستمتاع باللعب في الظهير الأيمن؛ قائلًا: "لقد لعبتُ عدة مباريات في هذا المركز، وأعتقد أنني بحالة جيدة فيه".

    وكان فالفيردي قد أكد في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، أنه يفضل اللعب في مركزه الأصلي كـ"وسط ميدان"، بدلًا من الظهير الأيمن؛ قائلًا وقتها إن مدربه في ريال مدريد تشابي ألونسو، يعلم ذلك.

  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    مسيرة فيديريكو فالفيردي مع نادي ريال مدريد منذ 2016

    النجم الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي البالغ من العمر 27 سنة، يلعب في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني؛ منذ صيف عام 2016.

    وقتها.. انتقل فالفيردي من النادي الأوروجوياني بينارول إلى الفريق الثاني لريال مدريد؛ والذي مثّله موسم 2016-2017، قبل الخروج معارًا إلى ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني.

    وعاد فالفيردي إلى ريال مدريد صيف 2018؛ ليصبح هذه المرة أحد عناصر الفريق الأول لكرة القدم، مكتسبًا أهميته الكبيرة بمرور السنوات.

    ومع فريق ريال مدريد الأول.. لعب النجم الأوروجوياني 337 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ مسجلًا 32 هدفًا وصانعًا 35 آخرين.

    ويرتبط فيديريكو فالفيردي الذي تقدر قيمته السوقية بـ130 مليون يورو؛ بعقدٍ مع نادي ريال مدريد، حتى 30 يونيو 2029.

  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    مشوار ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

    تلقى فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، خسارته الأولى في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ وذلك بالسقوط (0-1) أمام العملاق الإنجليزي ليفربول، مساء أمس الثلاثاء.

    وقبل قمة ليفربول.. حقق ريال مدريد تحت قيادة مدربه الإسباني الشاب تشابي ألونسو، الفوز في الجولات الثلاث الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة أبطال أوروبا 2025-2026؛ مسجلًا 8 أهداف ومستقبلًا هدفًا واحدًا في شباكه.

    لكن.. مع الخسارة من العملاق الإنجليزي؛ تجمد ريال مدريد عند نقطته التاسعة في "المركز الخامس" مؤقتًا، بجدول ترتيب مرحلة الدوري بالمسابقة الأوروبية الكبيرة.

    ومن ناحيته.. فريق ليفربول الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه الهولندي أرني سلوت، حقق فوزه الثالث من 4 مباريات، في مرحلة الدوري من مسابقة أبطال أوروبا.

    وجاءت خسارة العملاق الإنجليزي الوحيدة في النسخة الحالية من المسابقة الأوروبية، أمام نادي جلطة سراي التركي؛ وبهدفٍ واحد مقابل لا شيء.

    وإجمالًا.. سجل ليفربول 9 أهداف في الجولات الأربع الأولى من دوري أبطال أوروبا؛ مع استقباله 4 أهداف في شباكه.

الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام crest
وست هام
وست هام
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
الدوري الإسباني
جيرونا crest
جيرونا
جيرونا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد