الأول بعد مورينيو .. تشابي ألونسو يخرج عن ثوابت ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في دوري الأبطال

يعيش ريال مدريد موسمًا استثنائيًا مع مدربه الجديد، الذي خلف كارلو أنشيلوتي، إذ يتصدر الفريق جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا في مرحلة الدوري، ويحتل أيضًا صدارة الدوري الإسباني، ما يعكس الانطلاقة القوية والطموحات الكبيرة للفريق هذا الموسم.

العملاق الإسباني أنهى الموسم الماضي بخسارة ثقيلة أمام باريس سان جيرمان بأربعة أهداف دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية بنظامها الموسع الجديد، والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهت بتتويج تشيلسي باللقب، ليكون ذلك درسًا للفريق قبل انطلاق الموسم الحالي.

الموسم الجاري بدأ بسلسلة من الانتصارات المتتالية في الليجا وصلت إلى ست مباريات متتالية، شملت الفوز على أوساسونا، ريال مايوركا، ريال أوفيدو، ريال سوسيداد، إسبانيول وليفانتي، قبل أن يتعرض الفريق لهزيمة قاسية في ديربي العاصمة أمام أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين، في مباراة أثارت الكثير من الجدل حول مستوى اللاعبين.

استعاد الفريق توازنه سريعًا بعد تلك الخسارة الثقيلة، محققًا الانتصار على فياريال وخيتافي، وعزز الأسبوع الماضي عودته القوية بالفوز على برشلونة في كلاسيكو الأرض، ليتصدر الليجا برصيد 27 نقطة، متفوقًا بخمس نقاط على مطارده المباشر، برشلونة، وهو ما منح الجماهير الثقة والأمل بموسم ناجح ومثير.

وفي دوري أبطال أوروبا، حقق الفريق العلامة الكاملة بالفوز على مارسيليا، كيرات ويوفنتوس، ويستعد حاليًا لمواجهة صعبة أمام ليفربول في الجولة الرابعة، في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم الأوروبية.

ورغم هذه النتائج الإيجابية، إلا أن أداء ريال مدريد يتعرض لانتقادات واسعة بسبب تذبذب مستوى بعض اللاعبين أحيانًا، كما أن علاقة بعض اللاعبين مع ألونسو تشكل محور اهتمام النادي والجماهير، وعلى رأسهم الثلاثي البرازيلي رودريجو، فينيسيوس جونيور، وإندريك، الذين يعيشون بعض التوترات مع الجهاز الفني، ما يضيف تحديًا جديدًا للفريق هذا الموسم.