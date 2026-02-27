ضجت الأوساط الرياضية في الساعات الأخيرة بخبر أحدث حالة من الجدل الواسع، حيث بدأت القصة بتقرير نشره موقع "لا جاليرنا" الإسباني، يدعي فيه أن نادي برشلونة قد يواجه عقوبة الهبوط إلى الدرجات الأدنى خلال أشهر قليلة بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

هذا الخبر لم يمر مرور الكرام، بل لاقى أصداءً هائلة وتفاعلًا كبيرًا في الأوساط المدريدية، التي رأت فيه أملًا جديدًا لفتح ملف قضية نيجريرا من منظور دولي بعيدًا عن القيود المحلية الإسبانية.

وبسبب هذا الانتشار الواسع وتأثير الخبر على الرأي العام، أصبح من الضروري فحص هذه الادعاءات من الناحية القانونية والواقعية لتوضيح الحقيقة وفصل الأماني عن الواقع القانوني المعقد.