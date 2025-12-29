القادمون والراحلون .. خطة ريال مدريد الكاملة في 2026 و"أزمة فينيسيوس جونيور تتصاعد"

وفي هذا السياق.. أعلنت شبكة "ESPN" مساء اليوم الإثنين، أن نادي ريال مدريد لا يخطط لإجراء أي عمليات بيع أو شراء، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

الشبكة العالمية أشارت إلى أن ريال مدريد، سيكتفي بانتقال المهاجم البرازيلي الشاب إندريك، إلى صفوف فريق أولمبيك ليون الأول لكرة القدم.

إندريك انضم إلى أولمبيك ليون رسميًا؛ ولمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو 2026.

ورغم ذلك.. أكدت الشبكة على أن إدارة ريال مدريد، تقر بوجود مراكز مهمة في صفوف الفريق الأول، تحتاج إلى التعزيز والدعم؛ ولكنها أجلت الموضوع إلى الميركاتو الصيفي القادم.