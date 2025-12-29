القادمون والراحلون .. خطة ريال مدريد الكاملة في 2026 و"أزمة فينيسيوس جونيور تتصاعد"

وأخيرًا.. هُناك مجموعة من الملفات المهمة التي يعمل عليهما نادي ريال مدريد، في صيف عام 2026؛ أبرزها: الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور والأرجنتيني نيكو باز، بالإضافة إلى الثنائي المخضرم أنطونيو روديجر وداني كارباخال.
باز الذي يتألق مع نادي كومو الإيطالي، الذي يلعب فيه على سبيل الإعارة من ريال مدريد؛ من المقرر أن يعود إلى العملاق الإسباني بنسبة 100% في صيف 2026؛ وفقًا لشبكة "ESPN".
أما بالنسبة لفينيسيوس؛ فعلى الرغم من رغبة اللاعب وريال مدريد لتجديد العقد، إلا أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق – حتى الآن -.
ليس هذا فقط؛ بل أصبح هُناك خلافات كبيرة في المفاوضات بين الطرفين، لم يتم التوصل لحل لها.
وبخصوص روديجر وكارباخال، ثنائي الفريق المدريدي؛ فإنهما أقرب للرحيل من النادي والانتقال إلى السعودية وقطر، لنهاية مسيرتهما الكروية.