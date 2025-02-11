مانشستر سيتي وريال مدريد .. لا أحد يعبث مع كبير أوروبا واحذر يا أنشيلوتي من "ثلاثي الفرص الضائعة"

قمة مثيرة لا تعرف المنطق

قبل اللعب أمام مانشستر سيتي اليوم، كانت هناك حالة "حذرة" من التفاؤل لدى ريال مدريد ومشجعين، بشأن موقعة ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وتوقعات بخصوص انتصار شبه مضمون للميرينجي يضعه في مراحل خروج المغلوب.

توتنهام تفوق عليهم 4/0 وآرسنال 5/1 وسبورتينج لشبونة 4/1، لماذا لا نفعلها نحن؟ افتراض منطقي، ولكن في ليالي دوري الأبطال المنطق ليس العنصر الأهم في العديد من المناسبات.

ريال لم يفترس سيتي في أسوأ حالاته كما توقع البعض، ولكنه فعل المطلوب وربما "أكثر" وفقًا لسيناريو المباراة، إرلينج هالاند سجل أولًا، وتعادل كيليان مبابي "بالصدفة" ليعود النرويجي من جديد بهدف في الشوط الثاني من ركلة جزاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الوقت الذي كانت تسير فيه الأمور نحو فوز سيتي، منح براهيم دياز هدية لفريق بتسجيل التعادل في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، قبل أن يأتي جود بيلينجهام ليقتل أصحاب الأرض بهدف ثالث، لتنتهي المباراة 3/2 لصالح الضيوف.

المباراة كانت مليئة بالمشاهد والظواهر المثيرة، ريال مدريد تفادى الخسارة بل خرج منتصرًا وأصبح الطرف الأقرب للتأهل، ولكن سيتي أظهر لنا بعض لمحات الماضي التي كانت ستخرج به فائزًا..