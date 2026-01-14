بينما تبدو الصورة من الخارج أن كُثر ممن ينتمون لريال مدريد مؤيدون لرحيل المدير الفني تشابي ألونسو إلا أن الواقع غير ذلك، حيث خرج رامون كالديرون؛ رئيس النادي الملكي الأسبق، مهاجمًا صاحب المنصب نفسه الحالي فلورنتينو بيريز على إثر قرار إقالة الأول.
متهمًا إياه بالغرور الشديد .. رئيس ريال مدريد السابق يهاجم فلورنتينو بيريز: لم يعد هناك هيكل كروي حقيقي في النادي!
ما القصة؟
أول أمس الإثنين، فاجأ مجلس إدارة نادي ريال مدريد جماهيره ببيان رسمي معلنًا رحيل تشابي ألونسو وجهازه المعاون عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.
القرار جاء بعد 24 ساعة تقريبًا من خسارة لقب كأس السوبر الإسباني 2025-2026 أمام الغريم التقليدي "برشلونة" بثلاثية مقابل هدفين، على الأراضي السعودية.
بيان النادي الملكي لم يكشف عن طريقة رحيل تشابي، وما إذا كانت استقالة أم إقالة، لكن بعض الصحف الإسبانية تؤكد أنه أُقيل.
- AFP
هجوم كالديرون
استنادًا على التقارير التي تزعم أن تشابي ألونسو تمت إقالته من ريال مدريد عقب أشهر قليلة من التعاقد معه، فتح رامون كالديرون؛ رئيس النادي الأسبق، النار على بيريز، متهمًا إياه بـ"الغرور الشديد"، مدعيًا أنه ينفرد باتخاذ القرارات دون استشارة من حوله.
وقال كالديرون الذي تولى رئاسة ريال مدريد بين عامي 2005 و2009، في تصريحاته لـ " Stats Perform": "كتيبة تشابي كانت بإمكانها التعادل أو حتى الفوز بسهولة أمام برشلونة، لم يكن الأداء سيئًا، لكن في النهاية يبدو أن قرار رحيل المدرب كان قرار الرئيس (بيريز)".
وأضاف: "لا يوجد مدير رياضي أو هيكل استشاري رياضي أو كروي حقيقي في ريال مدريد، لذلك يتخذ الرئيس القرارات وينقضها متى شاء".
رامون كالديرون اختتم: "من وجهة نظري، ربما يكن تشكيل الفريق مثاليًا، لأن خط الوسط عانى بوضوح بعد رحيل لوكا مودريتش وتوني كروس. لكن في عصري داخل النادي، كنت أستشير المدير الرياضي (بيدجا مياتوفيتش وقتها)، لأنه وفريقه كانوا المسؤولين عن القرارات الرياضية، هم أعلم كيف تدار الأمور".
- Getty
ماذا قدم ريال مدريد تحت قيادة تشابي؟
صاحب الـ44 عامًا تولى المسؤولية الفنية للميرينجي في يونيو 2025 خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، وبعد مسيرة ناجحة مع باير ليفركوزن في ألمانيا.
منذ ذلك الحين، خاض ريال مدريد 34 مباراة، فاز في 24 منها، وتعادل في أربع، فيما خسر ستة لقاءات أخرى.
ويترك ألونسو الفريق المدريدي وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026 برصيد 45 نقطة من 19 جولة، متأخرًا بفارق أربع نقاط عن برشلونة "المتصدر".
فيما يحتل الريال المركز السابع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا 2025-2026 بعد مرور ست جولات، برصيد 12 نقطة.
خليفة تشابي
من داخل ريال مدريد أيضًا، قررت إدارة فلورنتينو بيريز تعيين ألفارو أربيلوا مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلفًا لتشابي ألونسو.
ويأتي تصعيد أربيلوا لقيادة الفريق الأول بعد ستة أشهر فقط تقريبًا من توليه مهمة تدريب ريال كاستيا، تحديدًا منذ يونيو 2025.
أول مهمة للمدرب الجديد لريال مدريد ستكون مصيرية، حيث يلتقي بألباسيتي في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، اليوم الأربعاء.
أربيلوا ليس بالغريب عن ريال مدريد، سواء كلاعب أو حتى كمدرب..
لعب أربيلوا بقميص الميرينجي بين عامي 2009 و2016، حيث خاض مع الفريق الأول 238 مباراة رسمية.
فيما توج بثمانية ألقاب متنوعة، بواقع: لقبين من دوري أبطال أوروبا ومثلهما من كأس ملك إسبانيا، ولقب من كل من كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي، الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.
أما المسيرة التدريبية فقضاها بأكملها داخل جدران الملكي، بدايةً من عمله في أكاديمية النادي عام 2020، مرورًا بقيادة فريق تحت 14 سنة موسم 2020-2021، حيث حقق لقبي الدوري، ثم فريق تحت 16 سنة (2021-2022)، وأخيرًا مدربًا لفريق ريال مدريد تحت 19 عامًا بين عامي 2022 و2025، والذي حقق معه الثلاثية التاريخية في أول موسم له (دوري محلي، كأس الملك، ودوري أبطال أوروبا)، بجانب لقب الدوري المحلي 2024-2025.
تلك النجاحات، مكنته من تولي منصب مدرب فريق كاستيا منذ يونيو 2025، قبل تصعيده حاليًا للفريق الأول.