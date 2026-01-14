متهمًا إياه بالغرور الشديد .. رئيس ريال مدريد السابق يهاجم فلورنتينو بيريز: لم يعد هناك هيكل كروي حقيقي في النادي!

أول أمس الإثنين، فاجأ مجلس إدارة نادي ريال مدريد جماهيره ببيان رسمي معلنًا رحيل تشابي ألونسو وجهازه المعاون عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

القرار جاء بعد 24 ساعة تقريبًا من خسارة لقب كأس السوبر الإسباني 2025-2026 أمام الغريم التقليدي "برشلونة" بثلاثية مقابل هدفين، على الأراضي السعودية.

بيان النادي الملكي لم يكشف عن طريقة رحيل تشابي، وما إذا كانت استقالة أم إقالة، لكن بعض الصحف الإسبانية تؤكد أنه أُقيل.