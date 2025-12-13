Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
علي سمير

تحدث عن موقف مبابي .. ألونسو وسط شائعات رحيله : هذا المدرب يمكنه خلافتي في ريال مدريد!

الأوضاع متوترة داخل النادي الإسباني وألونسو يلجأ إلى الهدوء

سيناريو كل أسبوع يتكرر، تشابي ألونسو يجلس أمام الصحفيين، وسط شكوك مستمرة حول أن تكون هذه المرة الأخيرة التي يتواجد فيها الإسباني خلف الميكروفونات كمدرب لريال مدريد.

قالوا إن مباراة ليفربول ستكون فرصة أخيرة له، فخسر واستمر، بعدها تعادل أمام رايو فاييكانو وإلتشي وجيرونا، ليظهر نفس المصطلح مرة أخرى ضد سيلتا فيجو، ليسقط ريال مدريد ويستمر ألونسو من جديد.

بعدها ظن الجميع أن مباراة مانشستر سيتي ستكون فعليًا الفرصة الأخيرة، ولو انهزم فيها سيرحل، خمن ماذا حدث؟ خسر ألونسو مرة أخرى وها هو يجلس في المؤتمر الصحفي لمواجهة ديبورتيفو ألافيس المقرر لها غدًا، الأحد، في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

صاحب الـ44 سنة بدا وكأنه ليس مهتمًا بكل هذه الأنباء، بل قام بترشيح اسمًا لقيادة الميرينجي يومًا ما، ليس يورجن كلوب ولا زين الدين زيدان، بل شخص آخر تم وضعه ضمن الأسماء المحتملة لخلافته.

  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    ماذا قال ألونسو؟

    المدرب الإسباني قال عندما سُئل عن مستقبله:"أنا موجود في عالم كرة القدم منذ فترة طويلة، تم إقالة مدربين فقط في إسبانيا حتى الآن، وأعتقد أن العدد كان أكبر في المواسم الماضية في هذه المرحلة من الموسم".

    وأضاف:"اللعبة أصبحت متطلبة للغاية، ومع ذلك، أعتقد أن هناك العديد من الإقالات حدثت في فترات أخرى ماضية، لذلك لا أشعر بالقلق".

    وعن إمكانية استنساخ تجارب المشروع طويل الأمد التي تحدث في الدوري الإنجليزي:"لست الشخص الذي يقوم بتفسير تقييمات الآخرين، لا أحب التحدث كثيرًا عن ما يثار حولي".

    علاقته مع اللاعبين:"العلاقة جيدة جدًا مع اللاعبين في غرفة الملابس، نحن نسير معًا لتحقيق نفس الهدف، وأشعر أن الجميع يتفق معي داخل الفريق".

  • مرشح مستقبلي لتدريب ريال مدريد

    العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل ألونسو، لأن ما يحدث من نتائج متخبطة ومستويات سيئة، لا يناسب طموحات جماهير النادي ورؤية رئيسه فلورنتينو بيريز، الذي اعتاد على التدخل في أي وقت من الموسم عندما يشعر بأنه الصبر سيتحول إلى مضيعة وقت.

    وفي هذا الصدد، انتشرت أنباء في الصحف الإسبانية والعالمية، حول ظهور يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق في المشهد، وكذلك زين الدين زيدان الذي عمل في ريال وحقق إنجازات عديدة، مع إمكانية جمعه بين تدريب منتخب فرنسا بعد رحيل ديدييه ديشان وريال مدريد.

    اسم آخر ظهر ضمن الترشيحات، وهو ألفارو أربيلوا، لاعب ريال السابق الذي يعمل حاليًا كمدرب للفريق الرديف "كاستيا" ويعتبر من الأسماء المتداولة داخل مجلس إدارة النادي.

    ألونسو قال في المؤتمر عن إمكانية قدوم مدرب كاستيا بدلًا منه:"أعتقد أن أربيلوا يمكنه تولي مهمة تدريب ريال مدريد، يقدم مستويات جيدة مع كاستيا، ولكني لم أتحدث معه عن هذه الإمكانية مؤخرًا".

    وعن دخوله في محادثات حول مستقبله مع فلورنتينو بيريز بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي 2/1 في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي:"منذ مجيئي للنادي تحدثت كثيرًا مع الرئيس ومجلس الإدارة عمومًا".

  • Xabi Alonso & Kylian Mbappegetty

    الإصابات والتعافي من الهزيمة

    ألونسو قال عن أزمة الغيابات:"لدينا 3 لاعبين تعرضوا للإيقاف أيضًا، إنه جزء من كرة القدم، ليس لدينا العناصر الكافية بالفريق وقمنا باستكمال القائمة بلاعبين من الفريق الرديف، سنحاول اللعب ضد ألافيس بأفضل مجموعة أساسية".

    وعن الهزيمة أمام سيتي:"لا يمكننا الاحتفال بالهزيمة، ولكننا خرجنا بالعديد من الأشياء الإيجابية، نريد تغيير النتائج أمام منافس صعب مثل ألافيس وكل ما يهمني هو التفكير في النادي والفريق وليس مستقبلي".

    جاهزية كيليان مبابي:"لقد عاد إلى التدريبات من جديد، سنقرر موقفه النهائي من المشاركة غدًأ".

  • Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ما التالي لريال مدريد؟

    يمر الفريق بمرحلة عصيبة في الفترة الأخيرة حيث تلقى على يد مانشستر سيتي هزيمة قاسية بنتيجة (1-2)، مساء الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    وبسبب هذه الخسارة تراجع ريال مدريد إلى المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، برصيد 12 نقطة.

    وكانت هذه هي الهزيمة الثانية للملكي على التوالي، إذ خسر قبل أسبوع من سيلتا فيجو بنتيجة (0-2) في الجولة 15 من الدوري الإسباني 2025-2026، ليتجمد في مركز الوصيف برصيد 36 نقطة، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

    ويسعى ريال مدريد في الفترة المقبلة لتحسين نتائجه، حيث يخوض 3 مواجهات محلية قبل انتهاء العام، إذ يخرج لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني.

    وبعدها يخوض الميرينجي مواجهة سهلة أمام تالافيرا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، قبل أن يعود إلى سانتيجو برنابيو يوم 30 ديسمبر الجاري، عندما يستضيف إشبيلية ضمن منافسات الجولة 17 من الليجا.

