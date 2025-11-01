ومع ذلك فقد أغلق الباب في وجهه، حين حاول العودة إلى بيته، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد في الصيف الماضي.
معاناة نجم ريال مدريد.. حتى فريق الدرجة الثانية "الذي لا يريده أحد" رفضه!
تفاصيل رفض سرقسطة استعادة فاييخو
بعد أسابيع قليلة من إقالته، كان المدرب جابي (جابرييل فرنانديز أريناس) حاسمًا: "الحقيقة هي أنه لا أحد يريد ريال سرقسطة اليوم. لا مدربين ولا لاعبين. إما أن يأتي أشخاص عديمو الخبرة تمامًا أو أشخاص يشعرون بالانتماء لسرقسطة، وإلا فلن يأتي أحد".
لقد تم تعيين "جابي" كمدرب للفريق الأول في 17 مارس 2025، ونجح في مساعدتهم على تجنب الهبوط الموسم الماضي، لكن، تمت إقالته في 12 أكتوبر 2025، بسبب البداية السيئة للموسم الجديد، والتي تركت الفريق في قاع جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية.
في الصيف الماضي، بذل فاييخو، الذي تحرر لتوه من عقده مع ريال مدريد قبل كأس العالم للأندية، الغالي والنفيس للعودة لارتداء القميص الأبيض. لقد طلبوا حتى عقد اجتماع مع النادي لبحث عودته، لكن لا الجهاز الفني ولا الإدارة أرادوا الاستماع إليه.
بالنسبة لقلب الدفاع المولود في سرقسطة، كان هذا هو الخيار الأكثر إثارة للحماس، الفرصة المثالية للقاء مجددًا بعائلته، و(استعادة) كرة القدم الخاصة به، ومساعدة فريق حياته في لحظة دقيقة. لكن الرفض كان قاطعًا: لم يكن هناك لا اجتماع، ولا محادثة، ولا اهتمام. أُغلق الباب حتى قبل أن يُفتح، حسب صحيفة "ماركا".
أرقام فاييخو هذا الموسم مع ألباسيتي
بعد سنوات من التنقل والإعارات، لم يستطع فاييخو العودة إلى ناديه "الأم" لكنه وجد الاستمرارية التي كان يبحث عنها مع ناديه الجديد، ألباسيتي، في دوري الدرجة الثانية الإسباني.
يُظهر سجل مشاركات اللاعب هذا الموسم اعتماداً واضحاً عليه كقطعة أساسية في خط الدفاع، فقد شارك فاييخو حتى الآن في 7 مباريات رسمية مع فريقه الجديد، مجمعاً 585 دقيقة لعب. وتوزعت مشاركاته بواقع 6 مباريات كاملة في "LaLiga2" (بمجموع 540 دقيقة)، إضافة إلى مشاركته في 45 دقيقة خلال مباراة الفريق في "كأس الملك". ويشير هذا الحضور شبه الدائم في التشكيلة إلى بداية جديدة للاعب الباحث عن استعادة مستواه عبر المشاركة المنتظمة.
35 مباراة فقط مع ريال مدريد
يخوض قلب الدفاع الإسباني خيسوس فاييخو فصلاً جديداً في مسيرته هذا الموسم، محاولاً استعادة بريقه في دوري الدرجة الثانية الإسباني "LaLiga2" مع ناديه الجديد ألباسيتي.
فبعد 10 سنوات كاملة ارتبط فيها اسمه بنادي ريال مدريد، انتهى عقد اللاعب مع النادي الملكي في صيف 2025، لينضم إلى ألباسيتي في صفقة انتقال حر باحثاً عن الاستمرارية التي افتقدها طويلاً.
تُلخص مسيرة فاييخو قصة الموهبة التي اشتراها ريال مدريد مبكراً ولم يجد لها مكاناً. ففي يوليو 2015، دفع النادي الملكي 5 ملايين يورو للتعاقد معه من ريال سرقسطة، وهو النادي الذي نشأ فيه وكان قائده. لكن منذ تلك اللحظة، بدأت رحلة طويلة من الإعارات المتتالية.
أمضى فاييخو معظم مسيرته كلاعب "مُعار"، وكانت أبرز محطاته مع جرناطة، الذي لعب له على فترات متقطعة وجمع معه 54 مباراة. كما لعب العدد نفسه من المباريات (54) مع ناديه الأم ريال سرقسطة. وشهدت مسيرته تجربة ناجحة في الدوري الألماني مع آينتراخت فرانكفورت (27 مباراة)، وتجربة أخرى غير موفقة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ولفرهامبتون لم يخض خلالها سوى 7 مباريات قبل قطع إعارته.
تعتبر مسيرة فاييخو واحدة من أغرب المفارقات في كرة القدم الحديثة. فعلى الرغم من أنه كان لاعباً في ريال مدريد لمدة عقد من الزمن (2015-2025)، إلا أن إجمالي مشاركاته بقميص "الميرينجي" لم يتجاوز 35 مباراة فقط في جميع المسابقات.
بطولات "الرحالة" فاييخو
ورغم هذا الحضور الهامشي على أرض الملعب، يمتلك فاييخو سجلاً ذهبياً مرصعاً بـ 12 لقباً كبيراً فاز بها كعضو في قائمة الفريق الملكي، أبرزها:
دوري أبطال أوروبا (مرتين)
الدوري الإسباني (مرة واحدة)
كأس العالم للأندية (مرتين)
كأس السوبر الأوروبي (3 مرات)
كأس ملك إسبانيا (مرة واحدة)
كأس السوبر الإسباني (مرتين)
كأس الإنتركونتيننتال (مرة واحدة)
بالإضافة إلى إنجازاته الدولية مع منتخبات إسبانيا للشباب، حيث فاز ببطولة أوروبا تحت 19 عاماً (2015) وبطولة أوروبا تحت 21 عاماً (2019)، ليبدأ الآن وهو في سن الـ 28 عاماً، فصلاً جديداً لإثبات وجوده كلاعب أساسي بعيداً عن مقاعد بدلاء الأبطال.