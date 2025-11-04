كافح ليفربول من أجل الحفاظ على ثبات مستواه هذا الموسم على الرغم من الاحتفاظ بفان دايك والاستثمار بكثافة خلال فترة الانتقالات الصيفية الكبرى.

بدأ الريدز الموسم بقوة، وفازوا بسبع مباريات متتالية في جميع المسابقات، لكن مستواهم انخفض بحدة منذ ذلك الحين.

أثارت سلسلة من العروض السيئة مخاوف بشأن توازن الفريق واستقراره الدفاعي. برز تراجعهم من خلال ست هزائم في سبع مباريات، بما في ذلك أربع خسائر متتالية أمام كريستال بالاس، وجلطة سراي، وتشيلسي، ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. ألقت هذه المسيرة المخيبة للآمال بظلال من الشك حول قدرة ليفربول على المنافسة على الألقاب الكبرى على الرغم من بدايتهم القوية وفريقهم الموهوب.

أثارت النتائج الأخيرة انتقادات تجاه فان دايك، حيث شكك أسطورة مانشستر يونايتد واين روني في قيادته. قال روني: "فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح، لقد وقعا عقودًا جديدة ولكني لا أعتقد أنهما قادا هذا الفريق حقًا هذا الموسم."

"أعتقد أن لغة الجسد تخبرك بالكثير، وأعتقد أننا نرى لغة جسد مختلفة قليلاً من كليهما. إنهما أفضل لاعبين في هذا الفريق وإذا كانت لغة جسدهما ليست صحيحة، فهذا يؤثر على أي شخص آخر."

في غضون ذلك، يجلس ريال مدريد بشكل مريح على قمة الدوري الإسباني، بفارق خمس نقاط عن غريمه برشلونة بعد فوزه الأخير 2-1 في الكلاسيكو. كان فريق تشابي ألونسو في مستوى استثنائي، حيث خسر مرة واحدة فقط في جميع المسابقات هذا الموسم. بُني نجاحهم على أساس دفاعي صلب، حيث يمتلكون أفضل سجل في الدوري الإسباني باستقبال 10 أهداف فقط. أثبت التعاقد مع هويسين أنه كان له دور فعال، مما زاد من تعزيز خط دفاع مدريد المرن بالفعل.