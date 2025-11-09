لغز الظهير الأيمن في ريال مدريد: ألونسو يخاطر بفالفيردي المنهك، يخسر نقطتين، ويثبت عدم ثقته في أرنولد!

سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام مضيفه العنيد رايو فاييكانو، في مباراة قتالية، فشل هجوم ريال مدريد بقيادة مبابي، فينيسيوس، وبيلينجهام في اختراق دفاع فاييكانو المنظم طوال 90 دقيقة.

النتيجة هي اكتفاء الفريق بنقطة واحدة من ملعب فاييكاس الصعب، وإهدار فرصة ثمينة للابتعاد بالصدارة أو استغلال أي تعثر للمنافسين.

لكن بعيداً عن إهدار النقاط والعقم الهجومي الواضح، كانت القصة الأهم التي شهدتها دقائق المباراة هي الدراما التكتيكية على خط التماس.

لقد كشفت المواجهة عن قصة عناد تكتيكي غير مبرر من المدرب تشابي ألونسو، ومقامرة كبرى بجوكر الفريق، فيديريكو فالفيردي، كادت أن تكلفه أكثر من مجرد نقطتين في سباق الدوري الطويل.