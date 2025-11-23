قرار أثار الجدل بالنادي .. عائلة أرنو تتحرك لشراء حصة في ريال مدريد بموافقة بيريز

يتواجد ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن برشلونة المتصدر الذي سجل فوزًا عريضًا على أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة مساء السبت الماضي، في مباراة أظهرت قوة الفريق الكتالوني وقدرته على فرض أسلوبه الهجومي.

وعلى الجهة الأخرى، يأتي فياريال في المركز الثالث برصيد 26 نقطة، وسيكون على موعد مع اختبار مهم مساء اليوم الأحد عندما يواجه إليتشي في مباراة تُعد فرصة لتأكيد تفوقه والاستمرار في المنافسة على المراكز المتقدمة في الليجا.

ورغم النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق الملكي، لا تزال عيادة ريال مدريد تضم أسماءً بارزة أثرت غياباتها على تشكيلة الفريق خلال الموسم الحالي.

فقد تأكد استمرار غياب كل من داني كارباخال المدافع الأساسي، وإيدير ميليتاو البرازيلي الذي يشكل حجر الزاوية في الدفاع، بالإضافة إلى الوافد الجديد فرانكو ماتانتونو، الذي يُعتبر أحد أبرز المواهب الشابة في الفريق. ويواصل الثلاثي عمليات التأهيل وفق برامج علاجية دقيقة، مما يجعل مشاركتهم في المباراة المقبلة مستحيلة عمليًا.

ويضع هذا الواقع عبئًا إضافيًا على باقي اللاعبين لتعويض النقص العددي والفني، خاصة في خط الدفاع الذي يواجه صعوبة متكررة بسبب الغيابات.

المسؤولية تتضاعف على قلب الدفاع والظهيرين، حيث سيُطلب منهم أداء أعلى مستويات التركيز والانضباط التكتيكي لتأمين استقرار الخط الخلفي وحماية المرمى من أي هجمات محتملة من إليتشي.

من جانبه، يدرك تشابي ألونسو، المدرب المؤقت، أن مواجهة إليتشي ليست مجرد مباراة عادية في جدول الليجا، بل محطة حاسمة لإثبات قدرة الفريق على تجاوز التحديات المستمرة هذا الموسم.

ويعول ألونسو على الأداء الجماعي والتزام اللاعبين بالخطة الفنية المرسومة لضمان السيطرة على اللقاء، وتحقيق النقاط الثلاث التي تعزز من موقع ريال مدريد في صراع الصدارة، خصوصًا في ظل المنافسة المحتدمة مع برشلونة ووجود فياريال في المراكز المتقدمة.

كما أن المباراة تعتبر اختبارًا مهمًا للقدرة على التكيف مع غيابات أساسية، وإبراز عمق تشكيلة الفريق في ظل ضغط المباريات، ما يجعلها فرصة لرصد جاهزية البدلاء وإمكانية مساهمتهم في الحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية للفريق خلال الفترة القادمة.