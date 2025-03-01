ريال مدريد ضد بيتيس | أنشيلوتي أفطر الصائمين .. وبرشلونة يُرحب بإيسكو ولترحل يا فينيسيوس إلى السعودية!

تعثر يُصعب المأمورية على ريال مدريد في الدوري الإسباني

تعثر ريال مدريد وسقط في فخ الهزيمة أمام ريال بيتيس، في الدوري الإسباني، ليفتح المجال أمام برشلونة للابتعاد بالصدارة، ونفس الأمر لأتلتيكو مدريد، وسط انتقادات لاذعة لأنشيلوتي وفينيسيوس جونيور!

وخسر ريال مدريد على يد بيتيس بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليتجمد رصيده عند 54 نقطة، بينما يتصدر برشلونة الترتيب بنفس الرصيد، قبل مباراته ضد ريال سوسييداد غدًا الأحد.

ونتحدث خلال السطور التالية، عن أبرز النقاط التي تخص مباراة ريال مدريد ضد بيتيس..