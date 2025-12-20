ريال مدريد ضد إشبيلية | أمطار "برنابيو" تُنقذ الميرنجي .. وهكذا مارس كريستيانو رونالدو الضغط عليك يا كيليان مبابي!

مازال يُعاني ريال مدريد بشكل كبير دفاعيًا من أزمة سوء التمركز عدم التغطية الكاملة للمساحات، وهو ما استغله إشبيلية بشكل كبير، وشكل الخطورة على مرمى ريال مدريد.

وفي الوقت الذي يُهاجم فيه ريال مدريد، يتم ترك المساحات خلف الظهيرين، حيث لا يقوم لاعبي الوسط بتغطية هذه المساحات، نظرًا لاعتماد تشابي ألونسو على لاعب محوري واحد فقط وهو تشواميني، وأمامه ثنائي يمتلكان النزعة الهجومية، وهما جود بيلينجهام والتركي أردا جولر، حيث لم يتمكنا من تغطية تلك المساحات.

وعندما يقوم ريال مدريد بالهجوم على إشبيلية، دائمًا ما تحدث الهجمات المرتدة الخطيرة، باعتماد الفريق الأندلسي على سرعات لاعبيه.

وحل تلك الأزمة هو التوازن في خط الوسط، بوضع ثنائي محوري أمام الدفاع، يكون تشواميني، بالإضافة إلى لاعب آخر، وتدريب اللاعبين على الارتداد بشكل سريع، حتى لا يمنح أي خصم الفرصة لتنظيم الهجمات المرتدة التي أرهقت ريال مدريد اليوم.