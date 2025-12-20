ريال مدريد ضد إشبيلية | أمطار "برنابيو" تُنقذ الميرنجي .. وهكذا مارس كريستيانو رونالدو الضغط عليك يا كيليان مبابي!

شهد ملعب سانتياجو برنابيو واحدة من اللقطات الغريبة والمؤثرة خلال مجريات الشوط الأول، بعدما تدخلت المياه الموجودة في الأرضية لتمنح ريال مدريد قبلة نجاة حقيقية من هدف كان قريبًا للغاية من أن يهز شباكه.
وكاد النجم التشيلي أليكسيس سانشيز أن يضع فريقه في المقدمة، بعدما وصلت الكرة أمامه بشكل مثالي داخل منطقة الجزاء، إثر هفوة دفاعية فتحت له الطريق نحو المرمى، ليجد نفسه في وضعية مثالية للتسديد دون أي رقابة تُذكر، الجماهير حبست أنفاسها، والجميع كان ينتظر لحظة اهتزاز الشباك.
لكن ما لم يكن في الحسبان هو فقدان سانشيز توازنه في اللحظة الحاسمة، وانزلقت قدمه أثناء الاستعداد للتسديد، ليسقط أرضًا قبل أن يتمكن من توجيه الكرة نحو المرمى، لتضيع فرصة كانت كفيلة بتغيير مجرى اللقاء، ومعلق المباراة علق على الأمر قائلًا: "يبدو أن الأرض مبتلة بسبب أمطار حدثت قبل المباراة".
المشهد بدا صادمًا للاعب التشيلي، الذي لم يصدق ضياع الفرصة، في حين تنفس لاعبو ريال مدريد الصعداء، بعدما أنقذتهم أرضية الملعب الزلقة من هدف مؤكد.