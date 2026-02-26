"تزوجت من مثلي وقمت بتبني شخصين من السود" .. مشجع ريال مدريد صاحب "التحية النازية" أمام بنفيكا يدافع عن نفسه

حقق ريال مدريد أول أمس الأربعاء، الفوز أمام بنفيكا بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد سانتياجو برنابيو، ضمن إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تلك النتيجة، بجانب انتصار المرينجي في الذهاب بهدف نظيف، أمّنتا عبور الملكي لدور الـ16 على حساب كتيبة مورينيو.

وعلى هامش المباراة، التقت الكاميرات مشجعًا لريال مدريد، يتفاعل مع الأحداث، مؤديًا "التحية النازية" الشهيرة.

مع انتشار تلك اللقطة، قرر مسؤولو سانتياجو برنابيو طرد هذا المشجع؛ المدعو أنطونيو جالفيز، من المدرجات، وسط اتهامه بالعنصرية.