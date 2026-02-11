Goal.com
خطة فلورنتينو بيريز لإنقاذ ريال مدريد .. كلوب مدربًا وجلب "الصفقة المستحيلة" من باريس بجوار نجم الدوري الإيطالي!

قد نشاهد رئيس الميرينجي يُلبي طلب تشابي ألونسو المرفوض بعد رحيله

بعد الخروج المبكر من كأس ملك إسبانيا وخسارة السوبر المحلي، والصورة المتواضعة في دوري أبطال أوروبا، أصبحت الأغلبية تجهز نفسها في ريال مدريد نحو موسم صفري، لذا .. وجب التحضير لما هو قادم!

الفريق لديه فرصة للفوز بلقب الدوري الإسباني، حيث يبتعد بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر، ولكن الأداء المتذبذب مع ألفارو أربيلوا لا يبشر بالانتصار على العملاق الكتالوني في هذه المعركة المحلية.

رحيل تشابي ألونسو وفشل مشروعه مبكرًا، وضع ريال مدريد في هذه الوضعية الحرجة، بعد المعاناة مع كارلو أنشيلوتي الموسم الماضي، مما يُحتم فكرة التخطيط للمستقبل القريب لتجنب تكرار هذا السيناريو.

ويبدو وفقًا للمعطيات الحالية، أن الرئيس فلورنتينو بيريز وضع الخطة بالفعل، وحدد الطريقة التي يسير بها العمل في الصيف استعدادًا لموسم 2026/2027..

    عودة نيكو باز وإندريك

    قبل كل شيء، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن ريال مدريد اتخذ قرارًا بالفعل، بتفعيل بند إعارة الشراء في عقد نيكو باز مع نادي كومو الإيطالي، بعد تألقه المبهر في الفترة الأخيرة.

    لاعب الوسط الأرجنتيني لديه قدرات إبداعية يفتقدها ريال مدريد، ويعتبر أحد أهم اللاعبين في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بفضل تطوره مع المدرب سيسك فابريجاس الذي ساعده على تنمية موهبته.

    الأمر لن يكلف سوى 9 ملايين يورو، مما يجعلها صفقة لا تحتاج إلى أي تفكير، لانخفاض قيمتها، وإمكانية بيع اللاعب بسعر أعلى لو لم يتم الاعتماد عليه.

    وأما بالنسبة لإندريك، وبعد تألقه بصفوف ليون وعودته للتهديف، فأصبحت عودته محسومة دون أي شكوك، حيث أغلق ريال الباب أمام فكرة استمراره معارًا لموسم آخر أو التخلي عنه بشكل نهائي.

    ماذا عن خط الدفاع؟

    قالت "موندو ديبورتيفو" إن الخط الخلفي يعتبر من أولويات فلورنتينو بيريز، نظرًا للحالة السيئة التي ظهر بها الفريق هذا الموسم، والمستويات المحبطة له أوروبيًا وقاريًا، خاصة ضد بنفيكا في الجولة الثامنة من مرحلة الدوري من دوري الأبطال.

    التعاقد مع دين هاوسن لم يحل الأزمة بشكل كلي، وأداء راؤول أسينسيو لا يبشر بأنه سيكون عنصرًا أساسيًا بالفريق سواء على المستوى القريب أو المتوسط.

    هناك أيضًا دافيد ألابا وأنطونيو روديجر، عقودهما تنتهي في الصيف القادم، ولا توجد أي مؤشرات حول تجديدهما مع النادي، لذلك تعويضهما يعتبر ضرورة مُلحة لدى النادي الملكي.

    رحيل ألابا يعتبر شبه محسوم، ولكن هناك إمكانية استمرار روديجر لموسم واحد على الأقل للاستفادة من خبرته بدور ثانوي كلاعب احتياطي "إن وافق على ذلك".

    مركز الظهير الأيمن يمثل علامة استفهام كبرى، هل يبقى ألكسندر أرنولد ويتم التعاقد مع لاعب آخر بجواره، بالإضافة إلى التخلي عن داني كارباخال؟ أم هناك خطة أخرى قد تعتمد بشكل كبير على المدرب الجديد.

    نفس الفكرة على الجانب الأيسر، رحيل فران جارسيا المتوقع مع إمكانية التخلي عن فيرلان ميندي ستدفع النادي لجلب ظهير أيسر آخر.

    طلب ألونسو المرفوض

    وفقًا للعديد من التقارير الصحفية، فإن تشابي ألونسو المدرب السابق لريال مدريد، أراد التعاقد مع لاعب وسط مبدع الصيف الماضي، ولكن فلورنتينو بيريز رفض الأمر، مكتفيًا بالتعاقد مع ألكساندر ترنت أرنولد ودين هاوسن وألفارو كاريراس وفرانكو ماتانتونو.

    وبعد رحيل المدرب الشاب، تبين أنه كان على حق، ريال مدريد يريد تلبية هذا المطلب ولكن بعد رحيله، لإيمان إدارة النادي بافتقار الفريق لعنصر مبدع في خط الوسط، مع اعتبار أن عودة نيكو باز ليست كافية.

    العنصر المفضل لدى ريال مدريد هو فيتينيا لاعب وسط باريس سان جيرمان، والذي يعتبر من ضمن الأفضل في مركزه حاليًا، والعقبة الأبرز في ضمه، هي صعوبة تخلي النادي الفرنسي عنه بأي شكل من الأشكال مما يجعل الأمر مستحيلًا نوعًا ما.

    وإذا لم يتم التعاقد مع النجم البرتغالي، سيتم النظر إلى أسماء أخرى مثل رودري "مانشستر سيتي"، إنزو فيرنانديز "تشيلسي"، أليكسيس ماك أليستر "ليفربول"، آدم وارتون "كريستال بالاس" وكييس سميت لاعب ألكمار الشاب.

    وبالنسبة للمغادرين، فمن المتوقع رحيل داني سيبايوس وربما جونزالو جارسيا وإدواردو كامافينجا، ومعهم ألفارو أربيلوا المدرب المؤقت، لبحث ريال مدريد عن مدرب آخر صاحب خبرة، مع وضع يورجن كلوب على رأس المرشحين.

