خرج باكيًا دون أي تدخل .. ضربة قوية لريال مدريد وجود بيلينجهام أمام رايو فاييكانو

مع مرور أول تسع دقائق فقط من مواجهة رايو فاييكانو تلقى ألفارو أربيلوا؛ المدير الفني لريال مدريد، صدمة بسقوط قائد وسطه الإنجليزي جود بيلينجهام مصابًا.

في تلك الأثناء، كان يقود الميرينجي هجمة على مرمى فاييكانو، حيث أُرسلت بينية رائعة خلف الدفاعات إلى بيلينجهام، الذي انطلق في المساحة الفارغة في محاولة للحاق بالكرة، إذ كان سيكون منفردًا تمامًا بحارس المرمى أوجوستو باتالا.

لكن لسوء حظه، لم يتمكن الإنجليزي من اللحاق بالكرة، وسقط مصابًا بإصابة عضلية.

علامات القلق بدت واضحة على جميع لاعبي ريال مدريد على أرض الملعب، وما زاد منها بكاء صاحب الـ22 عامًا قبل خروجه.

لكن يبقى المطمئن إلى حد ما، قدرة بيلينجهام على الخروج سيرًا على قدميه، دون حاجة لنقالة، قبل الجلوس على مقاعد البدلاء.

واضطر أربيلوا للدفع بالمغربي براهيم دياز بدلًا من جود بيلينجهام.