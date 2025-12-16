ريال مدريد يواجه جوان لابورتا بـ 12 سؤالًا في قضية نيجريرا .. وهذه ردود رئيس برشلونة أمام القضاء!

شدد لابورتا على أن فترة رئاسته الحالية تختلف جذريًا من حيث الالتزام بالقوانين والشفافية، مشيرًا إلى أن النادي سيحدد موقفه النهائي بعد انتهاء التحقيقات واستخلاص النتائج.
9- هل كان بإمكان خافيير إنريكيز، ابن نيجريرا، إعداد تقارير وهو يعمل مساعدًا في فنربخشه؟
رد رئيس النادي الكتالوني: "لا أعرف. اسألوا السيد إنريكيز".
10- عن كارليس نافال الذي كان بحوزته 647 تقريرًا.
قال لابورتا: "وجدت هذه التقارير في خزانة قديمة، ولا أعرف إن كان نافال أو أحد من القسم الرياضي هو من عثر عليها".
11- هل توصلتم إلى نتيجة أن التعاقد لم يكن مباشرًا وأن شركات وسيطة تلقت مبالغ تصل إلى مليون يورو؟
أجاب: "لا أستطيع الرد لأنني لم أكن رئيسًا حينها. لكنني أعتقد أن قسم الامتثال قام بعمل جيد وراجع الفواتير والخدمات المقدمة".
12- هل تحقق النادي من أن شركات السيد كونتريراس قدمت خدمات فعلية، وإن لم تفعل هل رفع دعوى ضدها؟
قال لابورتا: "أتصور أننا سنستخلص نتائج من هذا التحقيق، وبناءً عليها سيدافع النادي عن مصالحه. لكنني لم أكن رئيسًا حينها ولا أملك تفاصيل دقيقة".