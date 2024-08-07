ريال مدريد وتشيلسي | فينيسيوس ينفجر قبل السوبر الأوروبي.. ونقطة ضعف وحيدة تقلق أنشيلوتي!

الميرنجي جاهز لأتالانتا..

حقق ريال مدريد فوزه الأول في جولة الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا للموسم الجديد، وذلك على حساب تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 2-1.

وسجل ثنائية الميرنجي كل من لوكاس فاسكيز في الدقيقة 19 وبراهيم دياز في الدقيقة 27، بينما أحرز نوني مادويك هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 39.

وكان ريال مدريد قد خسر أول مباراتين في جولة الولايات المتحدة أمام ميلان 0-1، وأمام برشلونة 1-2.

وتعد جولة أمريكا ختامًا لاستعدادات ريال مدريد لخوض مباراة كأس السوبر الأوروبى أمام فريق أتالانتا يوم الأربعاء المقبل.