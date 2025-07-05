ريال مدريد وبوروسيا دورتموند | درس الـ 20 دقيقة.. الملكي في حاجة لإعادة حساباته!

ريال مدريد فاز بثنائية على دورتموند..

واصل ريال مدريد، بنسخته الجديدة تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو، تقديم أوراق اعتماده كأحد أقوى المرشحين للقب كأس العالم للأندية 2025، وذلك بعد أن حجز مقعده في الدور نصف النهائي إثر فوز مريح ومستحق على بوروسيا دورتموند.

في ليلة شهدت تطبيقًا مثاليًا لفكر مدربه الشاب، لم يترك النادي الملكي أي فرصة لخصمه الألماني، حيث حسم اللقاء عمليًا في العشرين دقيقة الأولى بتسجيله هدفين متتاليين.

وأظهر الفريق هيمنة مطلقة على مجريات اللعب، مما سمح للمدرب ألونسو بإراحة نجومه الأساسيين في وقت مبكر من المباراة والحفاظ على مخزونهم البدني قبل التحديات القادمة.

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وبهذا الانتصار، ضرب ريال مدريد موعدًا ناريًا في الدور نصف النهائي مع بطل أوروبا، باريس سان جيرمان، في قمة مرتقبة ستجمع بين فريق يصل بأريحية كاملة وثقة عالية، وآخر خاض معركة شرسة ليضمن وجوده في هذا الدور.