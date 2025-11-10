FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-LEVANTEAFP
تهديد لـ"هيمنة" ريال مدريد وبرشلونة! .. شركة عالمية تستحوذ على أتلتيكو مدريد ومشروع ضخم في الطريق

نقلة كبيرة في تاريخ نادي أتلتيكو مدريد..

يستعد نادي أتلتيكو مدريد لتحوّل اقتصادي مهم، خلال المرحلة القادمة من تاريخه؛ ما يجعله يُمثل تهديدًا كبيرًا لعمالقة إسبانيا، وتحديدًا ريال مدريد وبرشلونة.

هذا التحوّل الاقتصادي الكبير؛ يتمثل في الاتفاقية التي أعلن عنها أتلتيكو مدريد، مع شركة "أبولو سبورتس كابيتال".

  • نهضة رياضية كبيرة تنتظر أتلتيكو مدريد بعد استحواذ شركة "أبولو"  

    وفي هذا السياق.. أعلن العملاق الإسباني أتلتيكو مدريد في بيانٍ رسمي، اليوم الإثنين، استحواذ شركة "أبولو سبورتس كابيتال" على حصة من أسهم النادي.

    وكشف أتلتيكو عن أن الشركة ستقوم باستثمار مالي كبير؛ من أجل تطوير البنية التحتية في النادي، بالإضافة إلى دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

    وأشار النادي الإسباني العملاق إلى أن تطوير البنية التحتية للنادي، سيشمل المدينة الرياضية؛ وذلك من خلال بناء منطقة ترفيهية جديدة مجاورة لملعب "الرياض ميتروبوليتانو"، الخاص بالفريق الأول لكرة القدم.

    تفاصيل مهمة في استحواذ شركة "أبولو" على أتلتيكو مدريد

    ومن ناحيتها.. كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن بعض التفاصيل المهمة؛ الخاصة باستحواذ شركة "أبولو سبورتس كابيتال"، على نادي أتلتيكو مدريد.

    وأوضحت الصحيفة أن صندوق الاستثمار لشركة "أبولو سبورتس كابيتال"؛ سيكون هو المالك الأكبر لأسهم النادي، بنسبة تتراوح بين 51 إلى 55%.

    وأشارت الصحيفة إلى أن امتلاك الشركة للأسهم؛ سيبدأ في الأشهر الأولى من عام 2026؛ وذلك بعد مفاوضات طويلة، استمرت لأسابيعٍ عديدة.

    نادي أتلتيكو مدريد أصبح مطمعًا للشركات العالمية الكبرى!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. صحيفة "آس" أكدت أن نادي أتلتيكو مدريد، أصبح مطمعًا للشركات العالمية الكبرى؛ وذلك بعد النهضة الرياضية التي شهدها في السنوات الماضية، تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني.

    وقالت الصحيفة: "وضع وصول سيميوني حدًا للتقلبات التي مر بها أتلتيكو مدريد، منذ عودته من الهبوط إلى الدرجة الثانية (2000-2002)؛ مما سمح للنادي بالنمو، من الناحية المالية إلى العالمية".

    وأضافت الصحيفة: "على سبيل المثال.. بلغت قيمة الفريق في ذلك الموسم 210 ملايين يورو؛ ولكنه بعد أربعة عشر عامًا لم تتضاعف قيمته ثلاث مرات فحسب (623.8 مليون يورو)، بل قدّرت شركة (أبولو سبورتس كابيتال) القيمة الفعلية بـ2.5 مليار يورو".

    ولفتت الصحيفة إلى أن تقدير شركة "أبولو سبورتس كابيتال"، لأتلتيكو مدريد بقيمة 2.5 مليار يورو؛ يجعله ثالث عشر أغلى نادٍ في العالم.

    أهم أسباب تقييم شركة "أبولو سبورتس كابيتال" لنادي أتلتيكو مدريد

    واستكمالًا للنقطة السابقة.. أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أنه من ضمن الأمور الرئيسية لتقييم شركة "أبولو سبورتس كابيتال" لنادي أتلتيكو مدريد؛ هو تأهُل الفريق الأول المتواصل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتحديدًا منذ عام 2013.

    أيضًا.. مشروع المدينة الرياضية لأتلتيكو، كان عامل جذب كبير للشركة؛ حيث يهدف إلى تحويل منطقة مدريد الحضرية، وجعلها واحدة من أبرز الوجهات الرياضية والترفيهية في إسبانيا.

    كما يشهد النادي نموًا هائلًا في مجاله الاجتماعي؛ حيث يضم أكثر من 150 ألف عضو، ويصل عدد حاملي التذاكر الموسمية إلى 61.304.

    مسيرة نادي أتلتيكو مدريد في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم يُعاني من تذبذب في الأداء والنتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ تحت قيادة مديره الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني.

    ويحتل أتلتيكو "المركز الرابع" في جدول ترتيب الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي؛ وذلك برصيد 25 نقطة من 12 مباراة - حتى الآن -.

    وجمع الفريق العاصمي العملاق نقاطه الـ25، في مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026؛ من 7 انتصارات و4 تعادلات، مقابل تلقيه هزيمة وحيدة فقط.

    ويعتبر فوز أتليتكو (5-2) على فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، في ديربي العاصمة الكبير، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني؛ هو الأفضل له في الموسم الرياضي الحالي، حتى الآن.

    ويبتعد أتلتيكو مدريد بفارق 6 نقاط عن الريال "المتصدر"، و3 نقاط عن نادي برشلونة "الوصيف"، ونقطة وحيدة فقط عن فريق فياريال الأول لكرة القدم، صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

    أما أوروبيًا.. يحتل نادي أتلتيكو مدريد "المركز السابع عشر"، في جدول ترتيب مرحلة الدوري من مسابقة دوري الأبطال؛ برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.

    وحقق أتلتيكو مدريد الفوز في مباراتين بمسابقة دوري أبطال أوروبا، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، مقابل خسارتين؛ مع تسجيل الفريق 10 أهداف، واستقباله 9 في شباكه.

    وتنص اللوائح على تأهل أصحاب "المراكز الثمانية الأولى"، في مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلى ثمن النهائي مباشرة؛ على أن تخوض الأندية من المركز التاسع وحتى الـ24 "ملحقًا"، من أجل إكمال دور الـ16 بشكلٍ رسمي.