رغم تهميشه في ريال مدريد .. إندريك يفاجئ تشابي ألونسو برسالة بعد رحيله

استمتع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بموسمه الأول المشجع في مدريد بعد انتقاله من بالميراس في عام 2024، حيث سجل المراهق سبعة أهداف في 37 مباراة تحت قيادة المدرب السابق للوس بلانكوس كارلو أنشيلوتي، لكن خليفته ألونسو لم يستخدم الشاب إلا نادرًا.

وبعد أن لعب ثلاث مباريات فقط هذا الموسم، تم إعارته إلى ليون في الميركاتو الشتوي، حيث استمتع بأول مباراة له سجل فيها هدفًا. على خلفية ذلك، اعترف إندريك بأنه "استعاد ابتسامته".

وقال بعد ظهوره الأول مع ليون: "أنا سعيد جدًا، كانت هذه أول مباراة لي. الأهم كان التأهل. كانت مباراة صعبة؛ كنا نعلم أنهم خصم قوي. أشكر الله على الفرص التي أتيحت لي للتسجيل. أنا سعيد جدًا بالعودة إلى الملعب واستعادة ابتسامتي. إنه أمر رائع، أفضل بكثير مما كنت أتخيل. يمكنني المزاح مع جميع أعضاء الفريق؛ تعرفت على الجميع جيدًا، وأتحدث الإسبانية والإنجليزية. أشعر أنني في بيتي، أنا سعيد جدًا، أشكر الطاقم، إنه أمر رائع حقًا، أشكر الجميع.

"أسلوب لعب ليون يعجبني حقًا. يذكرني بأسلوب بالميراس عندما كنت ألعب كلاعب رقم 9 زائف. أحب مساعدة الفريق دفاعيًا وهجوميًا. لدي الكثير من الحرية. أريد أن ألعب في أي مركز، أخبرت المدرب بذلك. أريد أن أساعد باللعب بأفضل طريقة ممكنة. أريد أن أساعد الفريق، وآمل أن أفعل المزيد في المستقبل. أعتقد أنني فعلت ذلك الليلة. الأهداف؟ لا. أريد الفوز والانتصار؛ الأهداف ستأتي. الأهم هو أن الفريق يجب أن يفوز. أريد أن أساعد الفريق بكل طريقة ممكنة. أريد أن أساهم بأي طريقة ممكنة. نريد الفوز بكل شيء".