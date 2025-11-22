"كان عليّ الاختيار بينهم وريال مدريد" .. أليجري يروي كواليس اللحظة التي اقترب فيها من تدريب إنتر

قبل ديربي الغضب المنتظر بين إنتر وميلان، خرج ماسيميليانو أليجري المدير الفني للروسونيري، للحديث عن بعض الأسرار الخاصة بمسيرته، واللحظة التي اقترب فيها من تدريب الغريم التقليدي لفريقه الحالي.

أليجري قال إنه كان عليه اتخاذ القرار سريعًا، مشيرًا إلى أنه كان عليه الاختيار بين إنتر وريال مدريد ويوفنتوس، كما تطرق إلى بعض الأمور الأخرى الخاصة بالديربي.