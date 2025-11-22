"كان عليّ الاختيار بينهم وريال مدريد" .. أليجري يروي كواليس اللحظة التي اقترب فيها من تدريب إنتر

أليجري قال عن مواجهة إنتر:"ستكون أمسية رائعة لأن هناك منافسة تاريخية. نأمل أن تكون مباراة جميلة من الناحية الفنية. نواجه فريقًا قويًا للغاية وهو المرشح للفوز بالدوري الإيطالي إلى جانب نابولي. في وسط الملعب، هم فريق متمرس يضم لاعبين يتمتعون بالمهارة الفنية والبدنية. علينا أن نلعب مباراة جيدة من الناحية الفنية وأن نكون أكثر انتباهًا من مباراة بارما".
وعن مقترح جينارو جاتوزو مدرب المنتخب الإيطالي بشأن إيقاف الدوري بسبب تصفيات كأس العالم:" إذا أوقفوا الدوري، فلن نلعب وسيكون ذلك ميزة للمنتخب الوطني. رينو يقوم بعمل جيد، لكن أعتقد أنهم كانوا يعلمون أنهم سيلعبون في المباراة الفاصلة".
وعن ظروف فريقه:"لياو-بوليسيتش؟ أتوقع منهما ما أتوقعه من الجميع. اللاعبون غير المتاحين هم زاكاري أثيكامي الذي عاد من المنتخب الوطني مصابًا في عضلة الساق، وخيمينيز الذي لم يتعافى بعد. أدريان رابيو؟ سيلعب".