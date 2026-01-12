Xabi Alonso Real Madrid 2025Getty
برشلونة كتب كلمة النهاية | رسميًا .. ريال مدريد يعلن رحيل تشابي ألونسو والكشف عن خليفته

خليفته من داخل ريال مدريد كذلك..

أعلن ريال مدريد اليوم الإثنين، بشكل مفاجئ رحيل مدربه تشابي ألونسو، بعد خسارة أول ألقاب الموسم الجاري 2025-2026، بالهزيمة أمام برشلونة بالأمس في نهائي كأس السوبر الإسباني - الذي نُقل بشكل حصري ومجاني عبر تطبيق "ثمانية".

  • بيان ريال مدريد

    النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز، أعلن فسخ عقد قبل نهايته، بالتراضي بين الطرفين، على خلفية نتائج الفريق السلبية، تحديدًا خلال مواجهات الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي "برشلونة".

    ولم يوضح ريال مدريد في بيانه ما إذا كان رحيل المدرب الشاب جاء بقرار من إدارة بيريز أم أنه هو من تقدم باستقالته.

    فيما جاء في نص البيان: "أعلن نادي ريال مدريد أنه بالتراضي بين النادي وتشابي ألونسو، تقرر إنهاء مسيرته كمدرب للفريق الأول".

    وأضاف: "سيظل تشابي ألونسو يحظى بمحبة وإعجاب جميع مشجعي ريال مدريد، فهو أسطورة النادي، ولطالما جسد قيمه. سيبقى ريال مدريد بيته.

    "يتقدم النادي بالشكر الجزيل لتشابي ألونسو وطاقمه الفني على جهودهم وتفانيهم خلال هذه الفترة، ويتمنى لهم كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم".

  • Manchester City U21 v Real Madrid Castilla - Premier League International CupGetty Images Sport

    أربيلوا يخلف تشابي ألونسو

    من داخل ريال مدريد أيضًا، قررت إدارة فلورنتينو بيريز تعيين ألفارو أربيلوا مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلفًا لتشابي ألونسو.

    ويأتي تصعيد أربيلوا لقيادة الفريق الأول بعد ستة أشهر فقط تقريبًا من توليه مهمة تدريب ريال كاستيا، تحديدًا منذ يونيو 2025.

  • المهمة الأولى لأربيلوا

    أول مهمة للمدرب الجديد لريال مدريد ستكون مصيرية، حيث يلتقي بألباسيتي في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، في 14 من يناير الجاري.

  • مسيرة ألفارو أربيلوا

    أربيلوا ليس بالغريب عن ريال مدريد، سواء كلاعب أو حتى كمدرب..

    لعب أربيلوا بقميص الميرينجي بين عامي 2009 و2016، حيث خاض مع الفريق الأول 238 مباراة رسمية.

    فيما توج بثمانية ألقاب متنوعة، بواقع: لقبين من دوري أبطال أوروبا ومثلهما من كأس ملك إسبانيا، ولقب من كل من كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي، الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

    أما المسيرة التدريبية فقضاها بأكملها داخل جدران الملكي، بدايةً من عمله في أكاديمية النادي للشباب عام 2020، مرورًا بقيادة فريق تحت 14 سنة موسم 2020-2021، حيث حقق لقبي الدوري، ثم فريق تحت 16 سنة (2021-2022)، وأخيرًا مدربًا لفريق ريال مدريد تحت 19 عامًا بين عامي 2022 و2025، والذي حقق معه الثلاثية التاريخية في أول موسم له (دوري محلي، كأس الملك، ودوري أبطال أوروبا)، بجانب لقب الدوري المحلي 2024-2025.

    تلك النجاحات، مكنته من تولي منصب مدرب فريق كاستيا منذ يونيو 2025، قبل تصعيده حاليًا للفريق الأول.

  • Xabi AlongoGetty Images

    برشلونة كتب نهاية تشابي في ريال مدريد

    بالعودة لقرار رحيل تشابي ألونسو، فقد جاء بعد ساعات من خسارة لقب كأس السوبر الإسباني بالهزيمة أمام برشلونة بثلاثية مقابل هدفين.

    المباراة كانت في متناول يد الميرينجي حتى رغم غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي، حيث تمكن من إدراك التعادل مرتين في كل مرة يتقدم بها البرسا، لكن بعد هدف البرازيلي رافينيا "الثالث" في الدقيقة 73، لم تنجح محاولات كتيبة تشابي في العودة للمباراة من جديد.

    تلك المواجهة كانت الثانية لتشابي ألونسو أمام برشلونة، حيث قاد ريال مدريد للفوز أمام غريمه في أكتوبر الماضي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2025-2026.

  • ماذا قدم ريال مدريد تحت قيادة تشابي؟

    صاحب الـ44 عامًا تولى المسؤولية الفنية للميرينجي في يونيو 2025 خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، وبعد مسيرة ناجحة مع باير ليفركوزن في ألمانيا.

    منذ ذلك الحين، خاض ريال مدريد 34 مباراة، فاز في 24 منها، وتعادل في أربع، فيما خسر ستة لقاءات أخرى.

    ويترك ألونسو الفريق المدريدي وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026 برصيد 45 نقطة من 19 جولة، متأخرًا بفارق أربع نقاط عن برشلونة "المتصدر".

    فيما يحتل الريال المركز السابع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا 2025-2026 بعد مرور ست جولات، برصيد 12 نقطة.

