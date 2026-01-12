النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز، أعلن فسخ عقد قبل نهايته، بالتراضي بين الطرفين، على خلفية نتائج الفريق السلبية، تحديدًا خلال مواجهات الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي "برشلونة".

ولم يوضح ريال مدريد في بيانه ما إذا كان رحيل المدرب الشاب جاء بقرار من إدارة بيريز أم أنه هو من تقدم باستقالته.

فيما جاء في نص البيان: "أعلن نادي ريال مدريد أنه بالتراضي بين النادي وتشابي ألونسو، تقرر إنهاء مسيرته كمدرب للفريق الأول".

وأضاف: "سيظل تشابي ألونسو يحظى بمحبة وإعجاب جميع مشجعي ريال مدريد، فهو أسطورة النادي، ولطالما جسد قيمه. سيبقى ريال مدريد بيته.

"يتقدم النادي بالشكر الجزيل لتشابي ألونسو وطاقمه الفني على جهودهم وتفانيهم خلال هذه الفترة، ويتمنى لهم كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم".