Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport
علي سمير

"رأيت هذا الفيلم عدة مرات" .. خافيير تيباس يدافع ألونسو وسط أنباء الإقالة من ريال مدريد!

يؤمن بأنه يمتلك القدرة على قلب الأمور في سانتياجو برنابيو

دافع رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس بقوة عن مدرب ريال مدريد المتعرض للانتقادات تشابي ألونسو، مؤكداً أنه "شاهد هذا الفيلم" من الحديث عن نفس الأزمة مرات عديدة من قبل. 

وعلى الرغم من تعرض البطل لخسارتين متتاليتين ومواجهة انتقادات شديدة بشأن مستواه، يعتقد رئيس الدوري أن المدرب الباسكي يمتلك "الحمض النووي لريال مدريد" اللازم لتجاوز العاصفة وتغيير مسار الموسم.

  • نفس القصة القديمة في ريال مدريد

    أصبحت الأجواء في ملعب سانتياجو برنابيو سامة في الأسابيع الأخيرة، حيث يقال إن منصب ألونسو أصبح على المحك بعد سلسلة من النتائج الكارثية التي فاز فيها الفريق بفوزين فقط من أصل ثماني مباريات. 

    ومع ذلك، وسط صيحات المطالبة بالتغيير والشائعات المتداولة حول إقالته الوشيكة، تدخل رئيس الدوري الإسباني ليقدم وجهة نظر أكثر هدوءًا.

     تحدث تيباس قبل عطلة نهاية أسبوع حاسمة للعملاق الإسباني، ورفض الذعر المحيط بالنادي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الروايات الدرامية أمر طبيعي في ريال مدريد.

    عندما سُئل عن الوضع المحفوف بالمخاطر الذي يواجهه ألونسو، حيث يُقال إن مستقبله على المحك هذا الأحد، أبدى تيباس دعمه له، قائلاً للصحفيين: "لقد رأيت هذا الفيلم مرات عديدة من قبل. ريال مدريد فريق يعرف كيف يتغلب على المواقف الصعبة. تشابي ألونسو يحمل جينات النادي، وأعتقد أنه واللاعبون والنادي سيمضون قدماً. لديهم هذه العقلية منذ الطفولة، وعاشها في منزله".

    • إعلان
  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    أسبوع من الجحيم في مدريد

    ثقة تيباس تتناقض بشكل صارخ مع الأجواء السائدة في العاصمة الإسبانية. يمر ألونسو حالياً بأصعب فترة في مسيرته القصيرة كمدرب لريال مدريد، حيث يواجه ضغوطاً شديدة بعد أسبوع كارثي. 

    بدأت الأزمة في نهاية الأسبوع الماضي بهزيمة مفاجئة على أرضه أمام سيلتا فيجو - وهي نتيجة جعلت الفريق الجاليكي يحقق أول فوز له في الدوري في البرنابيو منذ 19 عامًا - وتفاقمت في منتصف الأسبوع بهزيمة مذلة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

    تشير التقارير الواردة من إسبانيا إلى أن ثقة مجلس الإدارة في ألونسو كانت قد بدأت تتصدع قبل هزيمة مانشستر سيتي. 

    ويعتقد أن الإدارة تشعر بقلق عميق ليس فقط من النتائج، ولكن من طريقة الأداء. بدا الفريق مفككًا وخاملًا، حيث فشل أونالون في تطبيق أسلوب كرة القدم المثير والمنظم الذي كان يطبقه في باير ليفركوزن على فريق يعتمد على براعة الأفراد. ووفقًا للتقارير، دفعت الهزيمة أمام فريق بيب جوارديولا مجلس الإدارة إلى حافة الهاوية، حيث تشير العديد من المصادر إلى أن أي نتيجة أقل من فوز مقنع يوم الأحد قد تعني نهاية المدرب الباسكي.

  • ألونسو "مستعد تمامًا" لتغيير الوضع

    على الرغم من الضجة، يعتقد تيباس أن ألونسو يتمتع بالشخصية التي تمكنه من تجاهل التكهنات. وسلط الضوء على الإنجاز الاستثنائي للمدرب في الدوري الألماني - حيث لم يخسر أي مباراة مع ليفركوزن وحقق أول لقب للنادي في الدوري الممتاز - كدليل على مؤهلاته الإدارية المتميزة. بالنسبة لتيباس، المفتاح هو أن يظل ألونسو وفياً لمبادئه بدلاً من الرضوخ للضغوط الخارجية.

    "دعه يستمر ويتعامل على طبيعته"، هكذا جاء رد تيباس عندما سُئل عن النصيحة التي سيقدمها للمدرب المحاصر. 

    وأوضح:""إنه مدرب حقق انتصارات، وليس من السهل تحقيق ذلك في الدوري الألماني مع مستوى المنافسة الموجودة، وأعتقد أنه مستعد تمامًا للمضي قدمًا في هذا المسار. أشجعه وأشجع ريال مدريد، لأنهم دائمًا ما يخرجون من هذه المواقف".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    توترات فينيسيوس تزيد من حدة الموقف

    في حين أن النتائج على أرض الملعب هي السبب الرئيسي للأزمة، إلا أن الوضع يتفاقم بسبب الخلافات الداخلية الكبيرة، لا سيما فيما يتعلق بفينيسيوس جونيور. فقد كان الجناح البرازيلي في قلب عاصفة بسبب قيام ألونسو بإبقائه على مقاعد البدلاء في بعض الأحيان. كما تسبب رد فعله الغاضب على استبداله في مباراة برشلونة في ضجة في وسائل الإعلام الإسبانية. وقد أدى عدم وجود عقوبة علنية على هذا الخلاف إلى اتهامات بأن ألونسو فقد سلطته على غرفة الملابس.

    يواجه ريال مدريد مباراة حاسمة ضد ألافيس هذا الأحد في الدوري الإسباني. ويبتعد الفريق حالياً بأربع نقاط عن المتصدر برشلونة في جدول الترتيب، ومن المرجح أن يؤدي الفشل في الفوز إلى تراجعه أكثر في الترتيب، مما قد يؤدي إلى إقالة ألونسو.

الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس crest
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
0