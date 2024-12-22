ريال مدريد وإشبيلية | شتاء كيليان قادم.. مبابي "الحقيقي" يظهر في غياب فينيسيوس

ماذا فعل النجم الفرنسي؟

حقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا ومستحقًا على حساب إشبيلية بنتيجة 4-2، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وجاءت رباعية الريال عن طريق كيليان مبابي وفيدي فالفيردي ورودريجو وبراهيم دياز في الدقائق 10 و20 و34 و53، بينما أحرز هدفي إشبيلية إسحاق روميرو ودودي لوكيباكيو في الدقيقتين 35 و85.

بهذه النتيجة، تجاوز ريال مدريد غريمه برشلونة، الذي خاض مباراة أكثر، ليحتل النادي الملكي المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو مدريد المتصدر.

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ويسلط "جول" الضوء في هذا التقرير على أداء النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي قدم مستوى مميزًا توجه بتسجيل هدف رائع وصناعة آخر..