بينما تحوم الشكوك بقوة حول الألماني أنطونيو روديجر؛ مدافع ريال مدريد، ومستقبله داخل النادي الملكي، خرج مدافعًا عن الفرنسي نجولو كانتي؛ لاعب وسط الاتحاد وزميله السابق في تشيلسي، وخطوة انتقاله لدوري روشن السعودي.
وسط شكوك مستقبله في ريال مدريد .. أنطونيو روديجر: الانتقال إلى الدوري السعودي ليس الأسوأ!
عودة روديجر للملاعب
المدافع الألماني يغيب عن الملاعب منذ أغسطس الماضي، حيث كانت آخر مشاركة له في الموسم الجاري 2025-2026 خلال مواجهة ريال أوفيدو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وهو بالمناسبة ظهوره الأول والوحيد في الموسم بشكل عام.
منذ بعدها تعرض روديجر لإصابة في أوتار العضلات، استدعت تدخلًا جراحيًا، تم بنجاح، واختتم بالفعل برنامجه العلاجي والتأهيلي.
وبحسب التقارير الصحفية الإسبانية، فمن المتوقع ظهور صاحب الـ32 خلال مواجهة اليوم بين ريال مدريد وجيرونا، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.
- AFP
روديجر يتحدث عن عودته للملاعب
للحديث عن الغياب طوال الثلاثة أشهر الماضية عن الملاعب، ظهر روديجر عبر قناة فلوريان مالبورج على موقع "يوتيوب"، مؤكدًا جاهزيته التامة حاليًا لخوض المباريات، معترفًا في الوقت ذاته، أن تقدمه في السن يؤثر بشكل ما على عودته سريعًا.
وقال الألماني: "مر وقت طويل على إصابتي، لقد تعافيت بالفعل، وفي الوقت نفسه، استفدت من فترة الابتعاد هذه للانفصال عن العالم الخارجي والابتعاد عن الأضواء، هذا جيد أحيانًا، لأن كل تصرفاتنا للأسف تنتشر على نطاق واسع. قضيت الوقت مع عائلتي وأبنائي، ومع كثرة المباريات، كان من الجيد ألا يتحدث أحد عن تصرفات روديجر".
وأضاف: "رغم ممارستي لكرة القدم لسنوات إلا أنني متشوق للعودة لها. أعرف جسدي جيدًا ومع التقدم في العمر، لا تعود الأمور لما كانت عليه من قبل. الآن احتاج للشعور بالراحة كي أتمكن من اللعب، ولحسن الحظ أنا كذلك الآن. لم يعد لديّ غرور كبير كما يظن البعض، بل إنني منفتح على النقد".
شكوك حول مستقبله
يرتبط الألماني بعقد مع النادي الملكي ينتهي بنهاية يونيو 2026، ما يعني دخوله الفترة الحرة في يناير المقبل، ما يتيح له فرصة التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لريال مدريد، على أن ينضم له مجانًا بنهاية الموسم الجاري 2025-2026.
بالتزامن مع ذلك، تؤكد عدة تقارير اهتمام أندية السعودية بالظفر بخدماته، دون تحديد نادٍ بعينه، بجانب اهتمام ناديه السابق "تشيلسي" بالتعاقد معه من جديد.
وما يثير الجدل حول إمكانية رحيله، دفاعه الحالي عن المنتقلين لدوري روشن السعودي..
- AFP
حديث روديجر عن كانتي
خلال لقائه مع فلوريان مالبورج، سُئل أنطونيو روديجر عن رأيه في خطوة الفرنسي نجولو كانتي؛ لاعب وسط الاتحاد، حيث تزاملا سويًا في تشيلسي خلال الفترة بين عامي 2017 و2022 قبل أن يرحل الألماني نحو ريال مدريد..
في هذا الشأن، لم يتردد روديجر في الدفاع عن كانتي ومستواه في دوري روشن: "لقد عاد مؤخرًا للمنتخب الفرنسي بالفعل، فمجرد انتقال لاعب إلى المملكة العربية السعودية لا يعني أنه سيكون لاعب كرة قدم أسوأ مما عليه في أوروبا!".
مدرب روديجر المفضل
بالانتقال للحديث عن المدربين الذين تدرب أنطونيو روديجر تحت قيادتهم، فهم كُثر، لكن الألماني اختار واحد بعينه هو الأفضل..
"توماس توخيل هو أفضل مدرب تعاملت معه على الإطلاق؛ لأن لديه كل شيء. لقد غيّر كل شيء في تشيلسي. هو مدرب صادق للغاية، ومهد لي الطريق للنجاح واللعب مع ريال مدريد اليوم. لولا توخيل، لما كان ذلك ممكنًا، لأن هدفي الأسمى كان اللعب لريال مدريد".
واختتم قلب الدفاع حديثه باختيار مدريد كأفضل مدينة عاش بها، مؤكدًا شعوره براحة كبيرة، موضحًا: "روما ولندن مدينتان رائعتان أيضًا، لكنني سأختار مدريد بالتأكيد".
هل يرحل أنطونيو روديجر عن ريال مدريد؟
لم يكشف روديجر عن ذلك صراحةً، لكن بالرجوع لما أوضحته صحيفة "ماركا" في أوائل نوفمبر الجاري، فالنجم الألماني يضع الميرينجي على رأس أولوياته.
اللاعب من جانبه يرغب في استكمال مسيرته مع ريال مدريد غير مهتم بكم العروض التي يتلقاها والمغريات المالية الموضوعة أمامه.
من جانبه، يتمسك ريال مدريد كذلك بروديجر، حيث يعد أحد قادة الفريق، ويعول عليه الكثير خارج فترات إصاباته.
يتجاوز اهتمام ريال مدريد بالحفاظ على روديجر، مجرد قدراته القتالية والدفاعية داخل الملعب، حيث يُنظر إليه داخل النادي على أنه "قائد حالي ومرجع" مهم للاعبين الشباب، وهو ما يعزز مكانته في المشروع الرياضي للفريق الملكي.
ولا يُقاس تأثير روديجر فقط من خلال تدخلاته الدفاعية الناجحة، بل أيضًا من خلال شخصيته القيادية داخل غرفة الملابس، فقد أبرزت صحيفة "ماركا" دوره كمرشد طبيعي، خاصة في علاقته الوثيقة مع قلب الدفاع الصاعد دين هاوسن، حيث يلعب دور "الأخ الأكبر"، ويساعده على التأقلم مع متطلبات اللعب في نادٍ بحجم ريال مدريد.
ويمتد تأثير روديجر إلى خارج الملعب، حيث يعيش حالة من الاستقرار الشخصي، ويُوصف بأنه يمر بلحظة "اكتمال شخصي"، إذ يقيم في منطقة لا فينكا الراقية مع عائلته التي تأقلمت بشكل كامل مع الحياة في العاصمة الإسبانية.ويُعد المدافع الألماني شخصية محبوبة ومحترمة بين زملائه، وهو ما يعتبره النادي عاملًا أساسيًا في رغبته في تمديد عقده وضمان استمراريته ضمن صفوف الفريق.
وقد شارك صاحب الـ32 عامًا في 157 مباراة مع الميرينجي في مختلف البطولات، محرزًا سبعة أهداف وصانعًا لأربعة آخرين، منذ الانضمام له في يوليو 2022 في صفقة انتقال حر قادمًا من تشيلسي.