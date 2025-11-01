Real Oviedo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
علي سمير

بعد طرده في الكلاسيكو .. ريال مدريد يتخلى عن لونين ويرفض القتال من أجله مثلما حدث مع هاوسن!

تناقض واضح في الحالتين

رفض نادي ريال مدريد الإسباني، فكرة القتال من أجل الاستئناف على قرار إيقاف لاعبه أندريه لونين، بسبب سلوكه في الكلاسيكو الأخير أمام برشلونة، والذي انتهى بفوز الميرينجي 2/1 يوم الأحد الماضي على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبذلك يتأكد غياب الحارس الأوكراني في المباراة المقبلة للفريق أمام فالنسيا، اليوم، السبت، في إطار الجولة الحادية عشر من الليجا، بعد طرده أمام برشلونة.

  • لماذا تم إيقاف لونين؟

    حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد تم الكشف عن العقوبة التأديبية نتيجة للشجار بين مقاعد البدلاء الذي حدث في اللحظات الأخيرة من كلاسيكو الأحد الماضي، والذي أسفر عن طرد واحد فقط، وهو الحارس الأوكراني أندريه لونين.

    بدأت المواجهة بعد احتفال فينيسيوس الاستفزازي، وانتهت بطرد حارس مرمى ريال مدريد البديل ببطاقة حمراء مباشرة سجلها الحكم سوتو جرادو على النحو التالي في تقريره التحكيمي: "في الدقيقة 90، تم طرد اللاعب لونين، أندري، للسبب التالي: لمغادرته مقاعد بدلائه نحو مقاعد بدلاء الخصم (برشلونة)، بموقف عدواني، مما استدعى إمساكه من قبل زملائه في الفريق".

    قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم معاقبة لاعب ريال مدريد بالإيقاف لمباراة واحدة، معتبرة أن موقفه مخالف للنظام الرياضي الجيد بدرجة خفيفة: "سيتعرض للإيقاف من أربع إلى عشر مباريات أو غرامة تتراوح بين 602 و 3006 يورو أولئك الذين يكون سلوكهم مخالفًا للنظام الرياضي الجيد عندما يُصنف على أنه خطير".

    بالإضافة إلى ذلك، رفضت الهيئة التأديبية الاستئناف المقدم من النادي الأبيض لأنها تمنح مصداقية لتقرير الحكم، والصور لا تدحض ما سجله الحكم.

    وهو ما وضع النادي أمام خيار مقاومة العقوبة أمام "لجنة الاستئناف" وطلب الإجراء الاحترازي أمام المحكمة الإدارية للرياضة، ولكن يبدو أن الميرينجي قرر الرضوخ لقرار الإيقاف.

    ريال يتخلى عن حارسه

    صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن ريال مدريد كان أمامه مهلة حتى يوم الخميس الماضي، من أجل تقديم الاستئناف أمام اللجنة المذكورة، حتى تتمكن الهيئة من البت في الأمر قبل مباراة فالنسيا في الدوري الإسباني.

    وكان بإمكانهم كذلك طلب إجراء احترازي أمام المحكمة الإدارية، كما حدث سابقًا بعد طرد دين هاوسن أمام ريال سوسييداد، ولكن ريال لم يفعل أي شيء رغم دفاعه عن اللاعب في الاستئناف الأول.

    وجاء نص استئناف ريال الذي تم رفضه كالتالي:"نشير في المذكرة المقدمة إلى وجود خطأ مادي واضح في تقرير الحكم، حيث تظهر لقطات الفيديو أن المخالفة المنسوبة له غير موجودة على الإطلاق، وما حدث لا يمثل أي سوء سلوك".

    وأضاف:"لونين قام من على مقعده ليفض الاشتباك بين فيران توريس وفينيسيوس جونيور، في محاولة واضحة منه لتهدئة الأمور، وهو ما يتوافق مع شخصيته وملفه المهني الخالي تمامًا من العدوانية، وبناءًا على ذلك، نطلب إلغاء البطاقة الحمراء".

  • انتصار ثمين لريال مدريد

    حقق ريال مدريد فوزًا صعبًأ بنتيجة 2-1 على الغريم برشلونة، في ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

    سجل الميرينجي مبكرًا عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 22، قبل أن يتعادل برشلونة بواسطة فيرمين لوبيز في الدقيقة 38، لكن جود بيلينجهام أعاد الكفة لصالح ريال مدريد سريعًا بعد 5 دقائق فقط.

    بهذه النتيجة، عزز ريال مدريد من صدارته لجدول ترتيب الليجا، حيث رفع رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 22 نقطة.

  • RB Leipzig v Real Madrid CF: Round of 16 First Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    ماذا يعني إيقاف لونين؟

    لن يؤثر قرار إيقاف لونين على ريال مدريد بشكل كبير، حيث غاب الحارس الأوكراني عن المشاركة في أي مباراة هذا الموسم، بفضل تألق البلجيكي تيبو كورتوا، ويعتبر ذلك من الأسباب الرئيسية وراء عدم دخول النادي في حرب لمنع إيقافه أمام فالنسيا.

    بدأ أندريه لونين مسيرته الاحترافية في وطنه أوكرانيا، حيث لفت الأنظار مع ناديي دنيبرو (25 مباراة، 9 شباك نظيفة) وزوريا لوهانسك (36 مباراة، 10 شباك نظيفة). أدى تألقه إلى انتقاله إلى ريال مدريد في 1 يوليو 2018، في صفقة بلغت قيمتها 8.5 مليون يورو.

    بعد انضمامه للنادي الملكي، مر لونين بفترة إعارات لاكتساب الخبرة، فلعب لأندية ليجانيس (7 مباريات)، وريال بلد الوليد (مباراتان)، وريال أوفييدو (20 مباراة)، قبل أن يعود ليثبت أقدامه كحارس موثوق به في ريال مدريد.

    وإجمالاً، خاض لونين 62 مباراة رسمية بقميص ريال مدريد حتى الآن، استقبل خلالها 70 هدفًا، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 22 مناسبة.

    تُوجت مسيرة لونين بسجل حافل من الألقاب، أبرزها الفوز بكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا مع منتخب أوكرانيا في 2019. ومع ريال مدريد، حقق لونين لقب دوري أبطال أوروبا مرتين (2022 و 2024)، ولقب الدوري الإسباني مرتين، وكأس العالم للأندية، وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى لقبين في كأس السوبر الأوروبي ولقبين في كأس السوبر الإسباني.