بعد طرده في الكلاسيكو .. ريال مدريد يتخلى عن لونين ويرفض القتال من أجله مثلما حدث مع هاوسن!

حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد تم الكشف عن العقوبة التأديبية نتيجة للشجار بين مقاعد البدلاء الذي حدث في اللحظات الأخيرة من كلاسيكو الأحد الماضي، والذي أسفر عن طرد واحد فقط، وهو الحارس الأوكراني أندريه لونين.

بدأت المواجهة بعد احتفال فينيسيوس الاستفزازي، وانتهت بطرد حارس مرمى ريال مدريد البديل ببطاقة حمراء مباشرة سجلها الحكم سوتو جرادو على النحو التالي في تقريره التحكيمي: "في الدقيقة 90، تم طرد اللاعب لونين، أندري، للسبب التالي: لمغادرته مقاعد بدلائه نحو مقاعد بدلاء الخصم (برشلونة)، بموقف عدواني، مما استدعى إمساكه من قبل زملائه في الفريق".

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم معاقبة لاعب ريال مدريد بالإيقاف لمباراة واحدة، معتبرة أن موقفه مخالف للنظام الرياضي الجيد بدرجة خفيفة: "سيتعرض للإيقاف من أربع إلى عشر مباريات أو غرامة تتراوح بين 602 و 3006 يورو أولئك الذين يكون سلوكهم مخالفًا للنظام الرياضي الجيد عندما يُصنف على أنه خطير".

بالإضافة إلى ذلك، رفضت الهيئة التأديبية الاستئناف المقدم من النادي الأبيض لأنها تمنح مصداقية لتقرير الحكم، والصور لا تدحض ما سجله الحكم.

وهو ما وضع النادي أمام خيار مقاومة العقوبة أمام "لجنة الاستئناف" وطلب الإجراء الاحترازي أمام المحكمة الإدارية للرياضة، ولكن يبدو أن الميرينجي قرر الرضوخ لقرار الإيقاف.