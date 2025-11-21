مباراة ستحسم كل شيء .. دعم مشروط من ريال مدريد لألونسو و"قمة ديسمبر" تحدد مصيره مع النادي!

رغم أنه لا يزال في الموسم الأول له مع ريال مدريد، إلا أن التكهنات تحيط بالمدرب الإسباني تشابي ألونسو، وسط ترقب من فلورنتينو بيريز رئيس النادي لنتائج الفريق معه.

ألونسو وصل ريال في الصيف الماضي بعد رحيل المخضرم كارلو أنشيلوتي، وجاء من باير ليفركوزن، وسط طموحات من عشاق النادي بتجربة مختلفة بعد موسم صعب عاشه الفريق مع المدرب الإيطالي.

ووقع الإسباني على عقد مدته 3 سنوات مع الميرينجي، وبدأ مهمته في كأس العالم للأندية،، حيث كانت تسير الأمور بشكل جيد، قبل أن يتلقى خسارة موجعة 4/0 أمام باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي.

الجدل يحيط بمستقبل ألونسو بصفة مستمرة خلال موسم 2025/2026 الجاري، ويبدو أن مواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال ستكون حاسمة لمصيره.