مورينيو معتذرًا لألفارو أربيلوا وريال مدريد: لم أكن أعرف أننا بحاجة إلى هدف رابع للتواجد في الملحق!

وقال مورينيو لشبكة "موفيستار" بعد المباراة: "أعتقد أننا استحقينا الفوز، حصل كيليان على فرصتين وسجل هدفين. بالنسبة لبنفيكا، فإن الانتصار على ريال مدريد أمر مرموق للغاية. إنها لحظات رائعة".

وتابع حديثه لـ Paramount+ عن الارتباك الذي أدى في النهاية إلى الدراما في اللحظات الأخيرة: "عندما أجريت التغييرات الأخيرة، [فرانجو] إيفانوفيتش و[أنطونيو] سيلفا، قيل لي إن [النتيجة] كافية، لذا دعونا نغلق الباب.

"بعد بضع ثوانٍ، أخبروني أننا بحاجة إلى هدف آخر، لكنني لا أستطيع إجراء المزيد من التغييرات. كانت تلك نقطة الحظ، الحصول على ركلة حرة، مما سمح لنا بالاقتراب من مرماهم.

"لقد فزت وخسرت العديد من المباريات، لكنني لم أفز أبدًا بمباراة بفضل هدف سجله حارس المرمى في الدقيقة الأخيرة. كنت أعتقد أنني رأيت كل شيء في كرة القدم، لكن في النهاية، لم أكن قد شاهدت كل شيء".

لم يكن تروبين يدرك أيضًا أن مساهمته مطلوبة في الطرف المقابل من الملعب الذي يلعب فيه عادةً. قال: "لم أكن أعرف ما نحتاج إليه. ثم رأيت الجميع يقولون لي أن أصعد. رأيت مدربنا أيضًا، لذا صعدت، ودخلت منطقة الجزاء، ولا أعرف... لا أعرف ماذا أقول. لحظة جنونية. لست معتادًا على التسجيل. عمري 24 عامًا وهذه هي المرة الأولى. لا يصدق".