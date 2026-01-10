IMAGO / dts Nachrichtenagentur
أخبار الانتقالات | لاعب النصر يتجه لإيطاليا وبرشلونة يدرس إعارة نجمه وريال مدريد يدخل "منافسة عالمية" لضم آيكهورن
لاعب النصر إلى إيطاليا
كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، عن اقتراب بينتو حارس نادي النصر، من مغادرة دوري روشن السعودي والانتقال إلى صفوف جنوى هذا الشتاء.
وأوضح أن نادي وست هام يونايتد كان يتنافس بشدة على ضم اللاعب، ولكن جنوى تمكن من حسم السباق لصالحه في النهاية.
جلطة سراي يستهدف رويز
كشف الصحفي إكرم كونور عن اهتمام نادي جلطة سراي التركي بالتعاقد مع فابيان رويز لاعب وسط نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان هذا الشتاء.
رويز قدم مستويات مميزة مع باريس سان جيرمان، وكان جزءًا من إنجازات الفريق وتحقيق حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ولكن يبدو أنه قد ينتقل لمكان آخر بتحديات مختلفة.
جلطة سراي سيتقدم بعرض إعارة مع خيار الشراء، ولكن الأمر لم يتخذ أي صيغة رسمية حتى الآن بين الناديين.
ابن إبراهيموفيتش على وشك الرحيل
أصبح ماكسيميليان إبراهيموفيتش على أعتاب مغادرة نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية، من أجل خوض تجربة مختلفة في الدوري الهولندي مع أياكس.
صحيفة "تيليجراف" الهولندية قالت إن ماكسيميليان وهو ابن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، دخل في مفاوضات مع أياكس في الفترة الأخيرة، تمهيدًا للقيام بصفقة إعارة مع خيار الشراء.
صفقة جديدة لمانشستر سيتي
اتفق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على التعاقد مع الموهب الاسكتلندية كير مكميكين لاعب نادي هارتس، بعد منافسة شرسة مع عدة أندية من البريميرليج.
وقال الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، إن اللاعب كان مطلوبًا من عدة أندية، ولكن سيتي تقدم بالعرض الأفضل من بين الجميع وفاز بخدماته.
وأوضح أن النجم الشاب خضع للفحص الطبي واجتازه بالنجاح، وسينضم للنادي خلال الأيام القليلة القادمة ضمن الأكاديمية قبل تصعيده للفريق الأول.
برشلونة يبحث عن فرصة لبرنال
يفكر نادي برشلونة الإسباني في التخلي عن خدمات لاعبه المهمش مارك برنال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك لمنحه فرصة اللعب بانتظام.
اللاعب ظهر في 11 مباراة فقط خلال هذا الموسم أغلبها كبديل، ولعب 7 مواجهات بفريق المدرب هانز فليك في الدوري الإسباني، مما يعكس عدم حصوله على دور كبير مع العملاق الكتالوني.
وأوضح فابريتسيو رومانو أن برشلونة يبحث عن فريق يمكنه توفير المزيد من الدقائق للاعب، وهناك اهتمام من جيرونا وبعض الأندية الأخرى للتعاقد معه.
منافسة "عالمية" لريال مدريد على نجم هيرتا برلين
كشفت شبكة "سكاي سبورت" الألمانية، عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع كينيت آيكهورن لاعب نادي هيرتا برلين في أقرب وقت ممكن.
كينيت يلعب بمركز الوسط المدافع، وقيمته السوقية وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" تصل إلى 20 مليون يورو، وهناك اهتمام بعدة أندية بضمه أبرزها بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وبرشلونة وباريس سان جيرمان ولايبزيج وبوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت.
وأشارت الشبكة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 16 سنة فقط، يمكن ضمه من خلال الشرط الجزائي في عقده، والذي تتراوح قيمته من 10 إلى 12 مليون يورو، وهو مبلغ يسهل على ريال تحمله لضم أحد أهم المواهب الألمانية في الفترة الأخيرة.
