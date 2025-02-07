أنشيلوتي : ريال مدريد لم يفقد عقله وكل ما طلبناه هو تغيير النظام "الذي يعمل لصالحنا"!

المدرب الإيطالي يرد بقوة

خرج كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، من أجل الحديث عن الجدل الدائر في إسبانيا، حول بيان النادي للهجوم على الحكام واتهام الميرينجي لمحاولة الضغط عليهم.

الأجواء مشتعلة على مدار الأيام القليلة الماضية، بسبب غضب ريال عقب الهزيمة 1/0 أمام إسبانيول في الدوري الإسباني، وبيان النادي عقب المباراة الذي لم يرحب به العديد من الشخصيات.

خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا كان أحد أهم هذه الشخصيات، حيث قال إن ريال مدريد "فقد عقله" بهذا البيان، وهو الأمر الذي رد عليه أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمواجهة أتلتيكو مدريد، المقرر لها غدًا، الأحد في جولة جديدة من بطولة الدوري.