بيريز يعرف أكثر من الجميع .. فيليكس ومقلب مانشستر يونايتد وصفقات لن يندم عليها ريال مدريد!

الميرينجي يفوز بمن حضر!

يمتلك ريال مدريد عقلية مختلفة تمامًا عن أغلب الأندية عندما يتعلق الأمر بسوق الانتقالات، ولعل هذا السبب الرئيسي وراء نجاحات الميرينجي مع رئيسه فلورنتينو بيريز.

رئيس ريال يستهدف أسماء بعينها، ولا يقبل بأي لاعب داخل صفوف الفريق مهما كانت الظروف المحيطة، ولا يرضخ لضغوط الأندية لدفع مبالغ غير منطقية على لاعبين لا يستحقونها.

ربما فرط ريال في بعض المواهب التي نجحت، ولكن هذا لا يمنع أن وجهة نظر بيريز أثبتت صحتها في العديد من النماذج الأخرى التي لم تمنحه أي أسباب للشعور بالندم على تفويت فرصة التعاقد معهم ..