"قلد سيدات ريال مدريد وأحرج الهلال بيدٍ واحدة" .. حان الوقت لتحتفل يا كريستيانو رونالدو بعد ليالي البكاء مع النصر

ليلة إبداعية جديدة في مسيرة رونالدو..

لكل بداية نهاية؛ فالأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الذي بكى كثيرًا أمام الهلال؛ ها هو يبتسم ويحتفل أخيرًا.

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رونالدو تألق وسجل هدفين؛ ليقود النصر للفوز (3-1) على الهلال، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وافتتح النصر النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بواسطة متوسط ميدانه علي الحسن، قبل أن يضيف رونالدو الثاني، في الدقيقة 47.

وقلص الزعيم الهلالي النتيجة في الدقيقة 62، عن طريق مدافعه علي البليهي؛ ليعود رونالدو ويسجل الثالث القاتل، في الدقيقة 88.

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وبهذه النتيجة.. رفع النصر رصيده إلى النقطة 54، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن؛ بينما تجمد الهلال عند النقطة 57 في "الوصافة".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور كريستيانو رونالدو المميز ضد الهلال، مساء اليوم..