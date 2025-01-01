"بين تقليد ريال مدريد وانهيار الاتحاد الكبير" .. تحديات قد تحسم قرار كريم بنزيما من الاعتزال و"الهلال كلمة السر!"

كريم بنزيما بدأ يعود للتألق مؤخرًا..

"يدرس إلغاء عقده مع نادي الاتحاد!".. مفاجأة كبرى استيقظ عليها عشاق المهاجم المخضرم كريم بنزيما، وجميع متابعي الساحرة المستديرة حول العالم، خلال الأيام القليلة الماضية.

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هذه المفاجأة فجرتها شبكة "ريليفو" الإسبانية، التي زعمت أن بنزيما يشعر بـ"الإرهاق" من الحياة الكروية؛ خاصة أنه يضطر لإجراء التدريبات في درجة حرارة مرتفعة، بالمملكة العربية السعودية.

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وحسب نفس الشبكة؛ يريد المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 37 سنة، "الاعتزال" بختام الموسم الحالي 2024-2025؛ وعدم إكمال عقده مع العميد الاتحادي، الذي يمتد حتى 30 يونيو 2026.

بنزيما وقع عقوده مع الاتحاد في صيف عام 2023، ولمدة 3 مواسم؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الذي كتب معه التاريخ على مدار 14 سنة كاملة.

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ومن ناحيته.. رد مصدر اتحادي في تصريحات مع صحيفة "الميدان الرياضي"، على خبر اعتزال بنزيما بنهاية الموسم الحالي؛ وذلك بتأكيده أن اللاعب لم يخبر الإدارة بأي شيء، بخصوص هذا الأمر.

وما بين رواية اعتزاله كرة القدم نهائيًا بختام الموسم الحالي، ونفي المصدر الاتحادي هذا الأمر؛ سيواجه كريم بنزيما العديد من التحديات، التي قد تكون حاسمة في قراره.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز التحديات التي قد تحسم مستقبل بنزيما مع الاتحاد؛ سواء بالاستمرار حتى نهاية عقده في 30 يونيو 2026، أو الاعتزال بختام الموسم الحالي..