"عار إلتشي" يلاحق ريال مدريد في نوفمبر الأسود.. بيلينجهام متفرجًا وألونسو يسقط في فخ النجوم!

يبدو أن شهر نوفمبر قد أبى أن يرحل دون أن يترك ندبة جديدة، وربما تكون قاتلة، في جسد ريال مدريد هذا الموسم.

في ملعب مونتيليفي، وأمام خصم يعاني الأمرين هذا العام اسمه جيرونا، ظهر ريال مدريد في الشوط الأول بصورة الفريق المستسلم، فاقد الهوية، وكأنه يصر على استكمال مسلسل السقوط الحر الذي بدأ منذ أسابيع.

شوط أول انتهى بتأخر مستحق بهدف نظيف، لكن النتيجة الرقمية لا تعكس حجم الكارثة الفنية التي تجلت في أرض الملعب، والتي تضع مستقبل الجهاز الفني بقيادة تشابي ألونسو على المحك أكثر من أي وقت مضى.

بضع الدقائق الجيدة في الشوط الثاني لم تكن كافية لإنقاذ كل شيء، بل وبصمت على حالة غريبة للملكي ظهرت عدة مرات هذا الموسم.