كابوس دفاعي جديد يضرب ريال مدريد.. تشابي ألونسو في مأزق قبل مواجهة جيرونا!
ريال مدريد يستعد لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني
اختتم ريال مدريد استعداداته لمواجهة جيرونا المرتقبة غدًا الأحد بالدوري الإسباني، وسط حالة من القلق تسيطر على المدرب تشابي ألونسو بسبب الأزمة الدفاعية المتفاقمة.
وتمثل المباراة تحديًا كبيرًا في الفترة الحالية، خاصة بعد فوز برشلونة على ديبورتيفو ألافيس الليلة، وانتزاعه صدارة ترتيب الليجا، بفارق نقطتين عن العملاق الملكي، الذي فشل في تحقيق الفوز في آخر جولتين بالمسابقة.
أزمة دفاعية تؤرق تشابي ألونسو
فبينما يغيب الثلاثي الدفاعي دافيد ألابا ودين هاوسن وداني كارباخال للإصابة، تلقى الفريق ضربة جديدة بغياب المدافع الشاب أسينسيو عن التدريبات بسبب نزلة معوية، ما يضع مشاركته محل شك كبير وهو الذي كان الخيار السليم الوحيد.
فرض المدافع الشاب راؤول أسينسيو نفسه كخيار متاح ومتعدد الاستخدامات في تشكيلة ريال مدريد هذا الموسم، حيث شارك في 16 مباراة عبر مختلف البطولات بإجمالي 883 دقيقة لعب.
وكان حضوره الأبرز في الدوري الإسباني "لاليجا" بـ 8 مباريات (494 دقيقة)، بينما سجل ظهوره القاري في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا (268 دقيقة)، وهي أرقام تعكس الثقة المتزايدة التي يمنحه إياها الجهاز الفني لتعويض الغيابات المستمرة في الخط الخلفي.
انفراجة في مستشفى ريال مدريد
تتعلق الآمال الآن بإمكانية لحاق أنطونيو روديجر بالقائمة بعد عودته للتدريبات رفقة إيدر ميليتاو، في حين تأكدت جاهزية الثنائي تيبو كورتوا وإدواردو كامافينجا.
يدخل "الملكي" هذا اللقاء وهو في أمس الحاجة لحلول تكتيكية لسد الثغرات الخلفية وتجاوز هذا الاختبار الصعب.
أكدت صحيفة "آس" تزايد التفاؤل بشأن لحاق الثلاثي: فرانكو ماتانتونو، وإيدر ميليتاو، وأنطونيو روديجر بموقعة جيرونا المرتقبة. ويبدو أن البرنامج العلاجي المكثف الذي خضع له اللاعبون بتوجيهات من المدرب تشابي ألونسو قد آتى ثماره بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يمنح الفريق دفعة قوية بعد فترة اضطر فيها المدرب للاعتماد على حلول اضطرارية وتغيير مراكز اللاعبين لسد الثغرات.
تمثل عودة إيدير ميليتاو بجانب أنطونيو روديجر أهمية قصوى لترميم الخط الخلفي لريال مدريد الذي عانى مرارًا وتكرارًا هذا الموسم، غياب قلبي الدفاع الأساسيين في آن واحد وضع تشابي ألونسو في مأزق حقيقي، وتسبب في استقبال شباك الفريق لأهداف كان من الممكن تفاديها في ظل وجود التغطية الدفاعية والخبرة التي يتمتع بها هذا الثنائي.
كما أن التوقيت الحالي لعودة المدافعين يعد مثاليًا قبل الدخول في فترة المباريات الشتوية المزدحمة، وجود خيارات دفاعية جاهزة يمنح تشابي ألونسو المرونة التكتيكية اللازمة، سواء باللعب بثلاثة مدافعين في الخلف كما يفضل في بعض الأوقات، أو بالاعتماد على رباعي دفاعي تقليدي حسب مجريات اللعب، وهو أمر افتقده الفريق في المباريات السابقة التي غاب فيها الثنائي روديجر وميليتاو، وتركا فراغًا قياديًا واضحًا في المنطقة الخلفية.
وعلى الجانب الهجومي وصناعة اللعب، تنتظر الجماهير بلهفة عودة الموهبة الشابة فرانكو ماتانتونو. اللاعب الذي أثبت جدارته بارتداء قميص ريال مدريد ونال ثقة تشابي ألونسو بسرعة، يمثل حلًا إبداعيًا في خط الوسط والهجوم، خاصة أمام الفرق التي تتكتل دفاعيًا أو تلعب بضغط عالٍ مثل جيرونا.
فرانكو ماتانتونو يمتلك القدرة على الربط بين الخطوط وتقديم التمريرات الحاسمة التي يطلبها ألونسو دائمًا من لاعبي الوسط المهاجمين، وغيابه في الفترة الماضية كان ملموسًا في بعض المباريات التي عانى فيها الفريق من عقم هجومي أو بطء في التحضير.
ما التالي لريال مدريد؟
بعد الفوز على أولمبياكوس، في المباراة الأخيرة واصل ريال مدريد، طريقه نحو قمة مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، ووصل إلى النقطة الثانية عشر، في المركز الخامس، وبفارق ثلاث نقاط عن آرسنال، متصدر الترتيب بالعلامة الكاملة، والآن ستعود كتيبة الفريق الملكي إلى التركيز، على المواجهات المحلية في الدوري الإسباني.
في الجولة المقبلة، يخرج ريال مدريد في مهمة صعبة عندما يحل ضيفًا على جيرونا بملعبه مونتليفي، وذلك يوم الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025، وبعدها بـ4 أيام سيكون في مهمة أخرى خارج الديار عندما يزور ملعب "سان ماميس"، معقل فريق أتلتيك بيلباو، قبل أن يعود إلى "سانتياجو برنابيو" لاستضافة سيلتا فيجو وذلك يوم 7 ديسمبر 2025.
