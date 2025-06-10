على رأسهم رياض محرز ونجولو كانتي .. نجوم دوري روشن السعودي يرفضون الانضمام إلى الهلال لهذا السبب!

الصدمات تتوالى على نادي الهلال..

يبدو أن مجلس إدارة نادي الهلال عمل بقوة، خلال الساعات القليلة الماضية؛ لـ"استعارة" أكثر من نجم أجنبي محترف في دوري روشن السعودي، من أجل المشاركة معه في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

الهلال يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو؛ حيث أسفرت القرعة عن تواجده في "المجموعة الثامنة"، إلى جانب كل من ريال مدريد ورد بول سالزبورج وباتشوكا.

وجاء توجه الزعيم الهلالي لـ"استعارة" أكثر من اسم محترف في دوري روشن؛ بعد أن رفض عديد النجوم العالميين المتواجدين في أوروبا، الانضمام إلى صفوف الفريق الأزرق، وعلى رأسهم "برونو فيرنانديش، فيكتور أوسيمين وثيو هيرنانديز".