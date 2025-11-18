Al-Ahli v Al-Rayyan - AFC Champions League Elite Round Of 16 2nd Leg West RegionGetty Images Sport
أحمد فرهود

بعد تحدي محمد نور .. رياض محرز يرد بـ"سخرية" على جدل هدفه أمام الاتحاد

هكذا كان رد فعل رياض محرز على جدل هدفه في الديربي!..

رد الساحر الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على سخرية محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد؛ بسبب هدف ديربي جدة الكبير.

محرز سجل هدفًا؛ ليقود الأهلي للفوز (1-0) على فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    محمد نور يهاجم رياض محرز بشكلٍ مستمر منذ بداية الموسم

    أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية محمد نور أكد في عديد التصريحات، أن الساحر الجزائري رياض محرز؛ ليس لديه أي تأثير في صفوف فريق الأهلي الأول لكرة القدم، وتحديدًا في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    واعتبر نور أن خطورة محرز الوحيدة مع الأهلي، تأتي من العرضيات والكرات الثابتة؛ قائلًا: "لاعب بهذا الحجم، يجب أن يكون لديه حلولًا أخرى".

    وبعدما سجل هدفًا في ديربي جدة.. زعم نور أن محرز لم يقم بأي مهارة في اللقطة التي هز فيها شباك نادي الاتحاد، ومنح بها فريقه الأهلي 3 نقاط غالية.

    وأضاف أسطورة نادي الاتحاد: "الصدفة هي من جعلت محرز يسجل هدف الديربي الوحيد؛ حيث خدمته الكرة بالوصول إليه، بعدما اصطدمت بمدافع العميد".

    ولم تظهر الإعادات لقطة هدف محرز في الديربي بشكلٍ واضح؛ وسط جدل بشأن قيام الساحر الجزائري باستلام الكرة بمهارته المعهودة، أو اصطدامها بمدافع العميد قبل أن يسكنها هو في الشباك.

  • رياض محرز يرد بـ"سخرية" على تصريحات محمد نور!

    وفي هذا السياق.. تم توجيه سؤال إلى رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن هدفه في شباك الاتحاد، وما إذا كان لمس الكرة أم لا؛ وذلك بالتزامن مع الجدل الذي سببه أسطورة العميد والمنتخب السعودي محمد نور، في هذا الشأن.

    السؤال الذي تم توجيهه إلى محرز؛ جاء بعد أن سجل هدفًا قاد به منتخب الجزائر للفوز (2-0) وديًا على نظيره السعودي، مساء يوم الثلاثاء.

    وقابل نجم النادي الأهلي هذا السؤال بـ"الضحك الشديد"؛ قائلًا: "الكل يستفسر عن هذا الأمر.. لا أدري، من الأفضل أن نترك التساؤل قائمًا".

    هُنا.. قال له أحد المراسلين: "أي لمست الكرة؟"؛ ليجيب عليه محرز قبل أن يُغادر وهو يضحك: "لا أعرف أن كنت فعلت!".

    دفاع جزائري عن رياض محرز بعد تصريحات محمد نور

    المثير في الأمر أن المحلل الرياضي الجزائري أمين عودية، كان قد سخر من أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية محمد نور؛ بسبب هجومه المستمر على نجم الأهلي رياض محرز.

    عودية اعتبر في تصريحات مع "الهداف" وقتها، أن نور "لا يعجبه العجب"؛ وذلك عندما يتعلق الأمر بمحرز.

    وأضاف المحلل الجزائري: "لا توجد صدفة في كرة القدم.. محرز سجل هدفًا رائعًا في شباك نادي الاتحاد؛ قاد به الأهلي لتحقيق فوز مهم، في مسابقة دوري روشن السعودي".

    وشدد عودية على أن "العاطفة" غلبت نور، عند تعليقه على هدف محرز في ديربي جدة؛ باعتباره أحد أساطير نادي الاتحاد.

    واختتم المحلل الجزائري تصريحاته؛ بالقول: "أعتقد أن نور لم يتقبل هزيمة الاتحاد ضد الأهلي، حتى الآن".

    أرقام رياض محرز مع النادي الأهلي

    الساحر الجزائري رياض محرز البالغ من العمر 34 سنة، انضم إلى الأهلي صيف 2023؛ قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

    صفقة محرز كلفت خزينة الأهلي، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ35 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2027.

    ومنذ الانضمام إلى الأهلي.. شارك محرز في 94 مباراة رسمية بمختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 33 هدفًا، وصانعًا 41 آخرين.

    وقاد الساحر الجزائري فريقه الأهلي؛ للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025 - لأول مرة في التاريخ -، بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي مطلع الموسم الرياضي الحالي.

    مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم، خلال أول 8 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".