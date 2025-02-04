"مركز محمد صلاح وتجاهل مثير لنجم مانشستر سيتي!" .. مفاجآت في اختيارات رياض محرز لـ"أفضل 10 لاعبين"

قائمة رياض محرز لأفضل نجوم كرة القدم..

خاض النجم رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحدي "أفضل 10 نجوم" في عالم الساحرة المستديرة، مع زميله في قلعة الراقي ميريح ديميرال.

محرز يقدم موسمًا مبهرًا مع الأهلي في 2024-2025؛ بعد أن عانى من انتقادات عنيفة للغاية، في عامه الأول بقميص عملاق جدة.

وانضم الساحر الجزائري إلى الأهلي في صيف 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي؛ وبعقد لمدة 4 مواسم، حتى 30 يونيو 2027.

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وقبل الانضمام إلى الفريق الأهلاوي؛ لعب محرز 5 سنوات مع نادي مانشستر سيتي، حقق خلالها العديد من الإنجازات الخالدة؛ من بينهما دوري أبطال أوروبا 2022-2023.